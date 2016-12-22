«Аэрофлот» предупредил о снижении прибыли из-за цен на керосин

Совет директоров «Аэрофлота» намерен пересмотреть утвержденных бюджет компании в сторону снижения прибыли. Компания несет финансовые потери из-за роста цен на авиационный керосин

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Прибыль «Аэрофлота» может быть существенно снижена по сравнению с ранее утвержденными показателями, совет директоров компании планирует пересмотреть бюджет из-за роста цен на керосин. Об этом в кулуарах ВЭФ-2018 рассказал председатель совета директоров «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.​

«Мы предполагаем поменять бюджет до конца года в сторону снижения прибыльности. Сейчас считают, какие расходы будут дополнительные», — цитирует Полубояринова «Интерфакс». «Мы как совет директоров эту тему со стратегией смотрели не один раз. Чуда нет, ниоткуда оно не берется», — добавил он и пояснил, что это будет «существенная цифра».

Полубояринов рассказал, что финансовые потери от повышения цены на керосин компания может компенсировать «теми рейсами, где есть доход для «Аэрофлота», а доход можно взять только новым магистральным парком».

«Поэтому приходится «раскатывать» новые доходные маршруты — Индия, Китай, — чтобы компенсировать убытки. А тот парк, который от «России», это бюджетные перевозки, и мы вынуждены их использовать на тех маршрутах, где нет большой доходной составляющей для компании. Компания терпит убытки, нужно компенсировать, кроме маневра парком ничем не скомпенсируешь», — отметил Полубояринов.

Он также рассказал, что соглашение по покупке самолетов SSJ-100, подписанное на ВЭФ является рамочным, в нем нет «ни цен, ни условий».

Отвечая на вопрос о параметрах подписанного в рамках ВЭФ соглашения о поставках самолетов SSJ-100, он сказал, что оно носит рамочный характер: «Пока нет ни цен, ни условий», они в процессе работы.

По итогам 2017 года чистая прибыль «Аэрофлота» составила 23,06 млрд руб. Отчет о финансовых результатах за первое полугодие 2018 года показал убыток в 7,2 млрд руб. При этом выручка группы «Аэрофлот» по РСБУ за этот период выросла на 10,6%, до 219,16 млрд руб.,



Рост выручки в компании объясняют увеличением производственных показателей, а также укреплением курсов основных валют (евро, доллар) к рублю. Пассажиропоток группы за полугодие вырос на 6,4%, до 16,2 млн пассажиров. Однако себестоимость продаж увеличилась на 21,5%, до 228,4 млрд руб. Наиболее существенное влияние на затраты по итогам полугодия оказал рост основной статьи операционных расходов — авиационного топлива. Компания потратила по этой статье 15,845 млрд руб. (+39,1% к аналогичному периоду прошлого году). Расходы выросли в том числе за счет роста стоимости авиакеросина на 29,4%.

Также компания отметила рост расходов на аэронавигацию, аэропортовые сборы и наземное обслуживание на фоне увеличения тарифов на обслуживание в некоторых аэропортах.

