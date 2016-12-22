Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,57 EUR Нал. 70,41 69,65 USD Бирж. 56,90 +0,24 EUR Бирж. 70,04 +0,29 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9770,00 +581,00 MOEX 2316,69 +0,22% RTS 1282,79 -0,21% Brent 65,05 -0,67% DJIA 25428,26 +0,37% Nasdaq 7590,64 +0,39% FTSE 7218,11 -0,09%
Годовая прибыль «Аэрофлота» упала на 40% на фоне роста расходов
Лента новостей
В США скончался миллиардер Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес
Годовая прибыль «Аэрофлота» упала на 40% на фоне роста расходов
Бизнес, 01 мар, 11:01
0
Годовая прибыль «Аэрофлота» упала на 40% на фоне роста расходов
По итогам 2017 года чистая прибыль группы «Аэрофлот» заметно снизилась на фоне роста расходов на топливо, обслуживание авиапарка и оплату труда сотрудников
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Чистая прибыль группы «Аэрофлот» по итогам 2017 года составила 23,06 млрд руб., что на 40,6% ниже показателя за 2016 год (38,826 млрд руб.), следует из отчета компании, подготовленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Снижение чистой прибыли произошло на фоне роста операционных расходов компании, увеличившихся по сравнению с 2016 годом почти на 60 млрд руб, с 432,626 млрд руб. до 492,523 млрд  (+13,8%). При этом расходы группы «Аэрофлот» на топливо выросли примерно на 21,1 млрд руб. (+20,8%), на оплату труда персонала — на 18,1 млрд руб. (+28%), на обслуживание воздушных судов и пассажиров, в том числе из-за увеличения аэропортовых сборов, — на 9,2 млрд руб. (+10,5%).

«Аэрофлот» решил подать в суд на помощника главы Якутии
Общество

«Растущая стоимость нефти и отстающая от нее динамика валютного курса обеспечили давление на расходы на авиатопливо, ключевую статью, составляющую 24,9% операционных затрат. Данные факторы носят рыночный характер, и ключевыми инструментами оптимизации для нас являются эффективная система закупок топлива за счет выгодных условий за объем, а также продолжающийся рост эффективности потребления топлива», — прокомментировал результаты 2017 года замгендиректора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам Шамиль Курмашов.

По его словам, снижение финансового результата отражает тренд по нормализации уровня рентабельности, а в четвертом квартале «Аэрофлоту» удалось добиться замедления роста затрат и ускорения темпов роста выручки.

По итогам 2017 года в целом выручка «Аэрофлота» выросла на 7,5% (до 532,9 млрд руб.), в том числе выручка от пассажирских перевозок — на 8,8%, а от чартерных пассажирских перевозок — сразу на 75,2%, что объясняется развитием чартерной программы авиакомпании «Россия».

«Аэрофлот» увеличил нормативы по размеру ручной клади
Бизнес

За 2017 год авиакомпании группы «Аэрофлот» перевезли 50,1 млн пассажиров, что на 15,4% больше, чем годом ранее.

«Мы максимальным образом использовали возможности, предоставляемые растущим рынком пассажирских перевозок как в регулярном сегменте, так и в чартерном. Группа продолжала устойчивое развитие на внутренних и международных воздушных линиях. При значительном росте выставленных емкостей (рост на 14,2%) г​руппа обеспечила эффективность их использования: занятость пассажирских кресел увеличилась на 1,4 п.п. и составила 82,8%», — пояснил Курмашов.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «Аэрофлот»
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
«Аэрофлот» решил подать в суд на помощника главы Якутии Общество
«Аэрофлот» увеличил нормативы по размеру ручной клади Бизнес
Замгендиректора «Аэрофлота» Джорджио Каллегари покинул компанию Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.