Годовая прибыль «Аэрофлота» упала на 40% на фоне роста расходов

По итогам 2017 года чистая прибыль группы «Аэрофлот» заметно снизилась на фоне роста расходов на топливо, обслуживание авиапарка и оплату труда сотрудников

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Чистая прибыль группы «Аэрофлот» по итогам 2017 года составила 23,06 млрд руб., что на 40,6% ниже показателя за 2016 год (38,826 млрд руб.), следует из отчета компании, подготовленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Снижение чистой прибыли произошло на фоне роста операционных расходов компании, увеличившихся по сравнению с 2016 годом почти на 60 млрд руб, с 432,626 млрд руб. до 492,523 млрд (+13,8%). При этом расходы группы «Аэрофлот» на топливо выросли примерно на 21,1 млрд руб. (+20,8%), на оплату труда персонала — на 18,1 млрд руб. (+28%), на обслуживание воздушных судов и пассажиров, в том числе из-за увеличения аэропортовых сборов, — на 9,2 млрд руб. (+10,5%).

«Растущая стоимость нефти и отстающая от нее динамика валютного курса обеспечили давление на расходы на авиатопливо, ключевую статью, составляющую 24,9% операционных затрат. Данные факторы носят рыночный характер, и ключевыми инструментами оптимизации для нас являются эффективная система закупок топлива за счет выгодных условий за объем, а также продолжающийся рост эффективности потребления топлива», — прокомментировал результаты 2017 года замгендиректора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам Шамиль Курмашов.

По его словам, снижение финансового результата отражает тренд по нормализации уровня рентабельности, а в четвертом квартале «Аэрофлоту» удалось добиться замедления роста затрат и ускорения темпов роста выручки.

По итогам 2017 года в целом выручка «Аэрофлота» выросла на 7,5% (до 532,9 млрд руб.), в том числе выручка от пассажирских перевозок — на 8,8%, а от чартерных пассажирских перевозок — сразу на 75,2%, что объясняется развитием чартерной программы авиакомпании «Россия».

За 2017 год авиакомпании группы «Аэрофлот» перевезли 50,1 млн пассажиров, что на 15,4% больше, чем годом ранее.

«Мы максимальным образом использовали возможности, предоставляемые растущим рынком пассажирских перевозок как в регулярном сегменте, так и в чартерном. Группа продолжала устойчивое развитие на внутренних и международных воздушных линиях. При значительном росте выставленных емкостей (рост на 14,2%) г​руппа обеспечила эффективность их использования: занятость пассажирских кресел увеличилась на 1,4 п.п. и составила 82,8%», — пояснил Курмашов.