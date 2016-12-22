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Путин распорядился проверить цены на авиатопливо и авиабилеты
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Путин распорядился проверить цены на авиатопливо и авиабилеты
Экономика, 10:07
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Путин распорядился проверить цены на авиатопливо и авиабилеты

Президент России Владимир Путин поручил организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты.

«Федеральной антимонопольной службе организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты в целях недопущения их необоснованного роста», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Поручения даны по итогам прямой линии, которая прошла 7 июня. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 августа 2018 года.

Кремль опубликовал поручения Путина по итогам прямой линии
Политика

Во время прямой линии житель Уссурийска Алейсей Григорьев поднял вопрос о стоимости авиабилетов на Дальний Восток. Он пожаловался президенту на то, стоимость перелета из Москвы во Владивосток выросла с 13,2 тыс. руб. до 55 тыс. руб.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в начале июня обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой принять меры против роста цен на топливо. В ассоциации предупредили о возможном росте цен на билеты.

Теги: Владимир Путин , прямая линия
Главное
Кремль опубликовал поручения Путина по итогам прямой линии Политика
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