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Продажа под контролем: США раскрыли план вывода Rusal из-под санкций
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Продажа под контролем: США раскрыли план вывода Rusal из-под санкций
Газета № 134 (2858) (2607) Бизнес, 25 июл, 11:06
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Алюминий пойдет в обход
Минюст США раскрыл план вывода из-под санкций компании Олега Дерипаски
План вывода En+ и UC Rusal из-под санкций предполагает, что Олег Дерипаска передаст их акции структурам или управляющим, которых одобрит Минфин США. Но вопрос в том, как этот план учитывает интересы России, предупреждает эксперт
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер предложил исключить холдинг из санкционного списка США до формального снижения доли Олега Дерипаски в его капитале, следует из материалов компании Mercury, направленных в Минюст США (первыми на опубликованный Минюстом документ обратили внимание «Открытые медиа»). Лоббисты из Mercury, а также инвестбанк Rothschild и консультанты из Russell Reynolds оказывают поддержку Баркеру, указано в материалах компании. Документы Mercury опубликованы на сайте Минюста, потому что эта компания зарегистрирована в США как иностранный агент.

План Баркера предусматривает передачу активов Олега Дерипаски и его семьи в управление структуре, которую одобрит OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за соблюдение санкционного режима). Но для его реализации требуется дополнительное время: существенное число сделок и решений регуляторов, включенных в этот план, ожидается в августе и сентябре, пишут лоббисты из Mercury, предлагая OFAC исключить компанию из санкционного списка «до окончательного результата».

Что предлагает Баркер

План Баркера содержит три основных пункта. Это снижение доли Олега Дерипаски в En+ ниже 50% (сейчас у предпринимателя 70% акций компании, через En+ он, по сути, контролирует UC Rusal), его исключение из советов директоров холдинга En+ и алюминиевого концерна UC Rusal, а также замещение в них представителей Дерипаски абсолютным большинством независимых директоров. Дерипаска уже вышел из совета директоров En+ и дал письменные заверения, что не будет переизбираться в совет директоров UC Rusal, указано в материалах Mercury. К тому же UC Rusal покинули гендиректор Александра Бурико и семь членов совета, номинированных российским бизнесменом.

Но для завершения реализации этого плана Баркер просит OFAC временно исключить En+ из санкционного списка. Доля Дерипаски и членов его семьи в капитале En+ должна быть передана в управление организациям или доверительным управляющим, которых согласует Минфин США. Процесс передачи активов будут контролировать как минимум два юриста, кандидатуры которых также должны получить одобрение OFAC.

Право голосовать пакетом акций En+, принадлежащим ВТБ, Баркер предлагает передать независимому лицу, которое «уже было представлено OFAC 5 июля». Кредит, выданный госбанком структурам Дерипаски, по плану Баркера, должен быть реструктурирован. ВТБ владеет 9,62% En+, говорил в конце мая журналистам первый зампред правления банка Юрий Соловьев. Часть этого пакета банк получил из-за того, что компания AnAn (структура китайской CEFC) допустила margin call. Размер кредита En+ перед ВТБ их представители не раскрывают.

Временное разрешение OFAC позволит завершить сделку с Glencore, которая в конце 2017 года согласилась обменять 8,75% UC Rusal на долю в En+, говорится в материалах Mercury. Эта сделка была заморожена после введения санкций в отношении Дерипаски и подконтрольных ему структур.

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Баркер также предложил перечислять все финансовые поступления от En+ в адрес Дерипаски на специальный эскроу-счет, чтобы исключить получение бизнесменом выгоды, пока он находится в санкционном списке.

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

По данным Mercury, этот план уже получил поддержку миноритариев, независимых директоров и администрации Лондонской фондовой биржи, где торгуются акции En+. Представители En+ и ВТБ отказались от комментариев.

План, представленный лордом Баркером, в целом понятен: изначально предполагалось, что Дерипаска передаст свои акции в слепой траст, замечает директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Вопрос только в том, как будут учтены интересы российского государства, вызвавшегося поддерживать заводы UC Rusal, если у траста будут иностранные управляющие, предупреждает он. Неясна и выгода Дерипаски от реализации такой схемы — даже если UC Rusal и En+ будут выведены из-под санкций, он не сможет получать от них дивиденды — они будут заблокированы на специальном эскроу-счете, заключает эксперт. Представитель Минпромторга пока не ответил на запрос РБК.

При введении санкций в отношении Дерипаски Минфин США использовал более консервативный подход, чем раньше, — в список SDN попал не только сам бизнесмен, но и подконтрольные ему компании, напоминает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. А это значит, что для отмены санкционного режима в отношении этих компаний недостаточно снижения доли Дерипаски в них ниже 50%, представленный план будет очень тщательно изучаться и все сделки будут проходить под полным контролем OFAC, указывает юрист. Но если подразделение Минфина решит, что в результате анонсированных сделок российский бизнесмен действительно потеряет контроль над En+ и UC Rusal, то есть вероятность, что санкции будут сняты, допускает он.

Риски и письма послов

В случае отказа адм​инистрации президента США Дональда Трампа от согласования предложенного плана лоббисты из Mercury обещают чиновникам «критику со стороны американских производителей и потребителей», перебои с поставками алюминия на глобальном рынке, «глобальные шоки» для автомобилестроительной и судостроительной отраслей, переориентацию рынка на поставки из Китая, где значительно выше выбросы в атмосферу, а также возможную национализацию UC Rusal или продажу компании китайским инвесторам.

К письму с планом Баркера приобщены обращения послов Италии, Нидерландов и других стран в США, которые призывают Госдеп и американский Минфин поддержать этот план. «От UC Rusal как от второго крупнейшего производителя алюминия в мире зависят тысячи рабочих мест на производствах, в том числе в автомобилестроении и космической отрасли. Продолжение санкций [в отношении UC Rusal] окажет тяжелое влияние на нашу экономику и эти рабочие места», — говорится в обращении посла Италии в США Армандо Вариччио.

Посол Ирландии в США Дэниел Маллхалл пишет, что UC Rusal владеет компанией Aughinish Alumina, в которой работают более 450 человек. Сохранение санкций против компании «окажет серьезное и негативное влияние на этих сотрудников», подчеркивает посол.

Посол Франции в США Жерар Аро также заявил о поддержке Парижем плана Баркера. В его письме говорится, что Франция также просит предоставить UC Rusal дополнительное время для реализации плана. Похожее письмо американским властям написала посол Ямайки Одри Маркс. Она указывает, что компания Дерипаски владеет долей в West Indies Alumina Company (WINDALCO). «Сохранение санкций окажет влияние на нашу экономику, на число рабочих мест и на сотрудников», — предупреждает она.

Угрозы, о которых говорится в материалах Mercury, в случае если США не поддержат план Баркера, обоснованны, считает Худалов из АКРА. Американские производители уже публично выражали недовольство санкциями в отношении UC Rusal, из-за чего в конце апреля Минфину США пришлось перенести сроки вступления их в силу, напоминает он. Бенефициаров в США от этих санкций не оказалось, а пострадавших сторон много — автопроизводители и другие потребители, для которых выросли премии за доставку металла, констатирует эксперт. От таких мер выигрывают только китайские производители алюминия, добавляет он.

Санкции против Дерипаски

6 апреля Минфин США ввел новые санкции против отдельных российских компаний, бизнесменов и чиновников. В этот список попал Дерипаска, а также принадлежащие ему En+ и UC Rusal. Последняя после включения в санкционный список допускала технические дефолты по долговым обязательствам. 23 апреля Минфин США заявил, что Вашингтон может ослабить санкции против UC Rusal, если бизнесмен откажется от контроля над компанией.

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После этого Дерипаска принял решение сократить свою долю в компании менее чем до 50%, а также выйти из советов директоров En+ и UC Rusal. Тогда в En+ пояснили, что такие решения бизнесмен принял после переговоров с председателем совета директоров компании Грегори Баркером — бывшим министром энергетики Великобритании, который возглавил совет директоров компании в октябре 2017 года. Именно он разработал план по снятию санкций с компании, названный планом Баркера.

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21 июля министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что в возглавляемое им ведомство поступил план UC Rusal (план Баркера) по выходу из-под санкций. Чиновник отметил, что американские власти не намерены добиваться того, чтобы компания ушла с рынка, и что они планируют найти приемлемое решение ситуации. Заявление Мнучина привело к росту акций UC Rusal: 23 июля ценные бумаги компании на Московской бирже краткосрочно выросли на 25%.

Изначально Минфин США требовал, чтобы инвесторы продали акции UC Rusal, En+ и группы ГАЗ, которая также подконтрольна Дерипаске и попала под санкции, до 7 мая, но затем дважды продлевал этот срок — теперь он истекает 5 августа. Баркер говорил, что En+ попросит еще об одной отсрочке — до сентября.

Авторы: Петр Канаев, Тимофей Дзядко.
При участии: Андрей Гатинский.
Теги: Олег Дерипаска , UC Rusal
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