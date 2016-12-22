Дерипаска выиграл суд у Потанина и Абрамовича

UC Rusal Олега Дерипаски выиграла суд против двух других акционеров «Норникеля» Владимира Потанина и Романа Абрамовича. Таким образом, сделка по продаже Потанину 2,1% ГМК будет аннулирована

Роман Абрамович и Владимир Потанин (Фото: Виталий Белоусов / ТАСС)

UC Rusal Олега Дерипаски выиграла суд против других акционеров «Норникеля» — Whiteleave Владимира Потанина и Crispian Романа Абрамовича. Об этом сообщил Bloomberg. По данным агентства, судья заявил, что Абрамович не может продать свой пакет (4%), поскольку оферта акционерам «Норникеля» недействительна.

UC Rusal приветствует сегодняшнее решение Лондонского суда, оно полностью подтверждает обоснованность позиции компании, заявил представитель компании Дерипаски. Представители Потанина и Абрамовича пока не прокомментировали решение суда.

В феврале компания Bonico Holding Co. Ltd, чьим бенефициаром является Потанин, направила Crispian Абрамовича предложение о выкупе этих 4% акций ГМК за $1,5 млрд (цена на рынке по состоянию на 10 января и $200 премия), а Crispian в свою очередь сделала встречные предложения «Интерросу» и другому акционеру «Норникеля» — UC Rusal. Компания Дерипаски предложение купить 1,9% «Норникеля» приняла (пропорционально своей доли в компании), однако увидела в этой сделке признаки сговора. Rusal назвала объявленную цену на бумаги завышенной (за свой пакет она должна была заплатить около $700 млн), а саму сделку — вынужденной: по мнению UC Rusal, в случае продажи всего пакета Потанину нарушится баланс между основными акционерам компании. Потанин и Абрамович вступили в сговор, договариваясь об условиях продажи 4% акций «Норильского никеля», принадлежащих Crispian, чтобы сделать их невыгодными для UC Rusal, говорил бывший президент En+ — основного акционера UC Rusal — Максим Соков в Высоком суде Лондона (у РБК есть расшифровка заседания суда).

С тех пор как UC Rusal Олега Дерипаски в 2008 году купила долю (27,8%) в «Норникеле», в компании начался акционерный конфликт: Дерипаска выступал за щедрые дивиденды, поскольку UC Rusal нужно обслуживать свой большой долг, а Потанин настаивал на значительных инвестициях в развитие. В 2012 году их примирил Роман Абрамович, который в 2012 году купил миноритарный пакет акций «Норникеля». Он выступил гарантом соблюдения акционерного соглашения, по которому дивиденды компании закреплялись на высоком уровне (не менее 50% от EBITDA и не менее $7 млрд в первые три года). Соглашение предусматривало также запрет на снижение доли Абрамовича до уровня менее 2,5% до декабря 2017 года. Но, когда по истечении этого срока Crispian решила продать большую часть своего пакета в «Норникеле» — 4 из 6,3%, конфликт разгорелся с новой силой.

При этом структуры Потанина купили в марте 2,1% у Абрамовича, а Rusal отложила сделку до результатов суда. Однако с февраля многое поменялось для Дерипаски и его UC Rusal: он и все его холдинги попали в список SDN (Specially Designated Nationals). А любая крупная сделка с фигурантами этого списка потенциально может стать поводом для вторичных санкций в отношении участника такой сделки — за содействие подсанкционному лицу или компании.

Тем временем Потанин увеличил долю в «Норникеле» на 1,5–1,6%, скупив их на рынке, его доля, таким образом, выросла с 30,4 до 34%. Но с учетом решения Лондонского суда его доля сократится до 31,9%.