Глава Минфина США рассказал о плане Rusal по выходу из-под санкций

Минфин США получил от российской алюминиевой компании UC Rusal, план, в соответствии к которым она может быть выведена из-под действия санкций, наложенных на нее 6 апреля 2018 года.
Об этом глава ведомства Стивен Мнучин рассказал в интервью агентству Reuters. Мнучин повторил, что Минфин США не стремится довести дело до разрушения компании и ее уходу с рынка, однако она должна выполнить ряд требований, чтобы покинуть санкционный лист.
Мнучит заверил, что рассчитывает найти приемлемое решение, однако не стал вдаваться в детали.
Ранее 31 мая председатель совета директоров En+, которая владеет UC Rusal, Грегори Баркер рассказал, что компании российского миллиардера Олега Дерипаски находятся в тесном контакте с Минфином США, но план по соблюдению требований Вашингтона для выхода из-под санкций смогут составить только к середине лета.
Баркер рассказал агентству, что в En+ намерены попросить Минфин США продлить генеральную лицензию, согласно которой инвесторы могут держать акции компаний Дерипаски, до сентября. За это время будет подготовлен план по выходу En+ и UC Rusal из-под санкций. «Нам нужно продление генеральной лицензии, которая даст время на то, чтобы собрать все необходимое и представить финальное предложение правительству США до середины лета», — приводит Reuters его слова.
Заявление было сделано в тот день, когда Минфин США продлил срок продажи активов En+, группы ГАЗ и UC Rusal до 5 августа. Изначально Минфин требовал это сделать до 7 мая, а затем продлевал срок до 6 июня. После ряда консультаций Минфин согласился продлить срок продажи активов до 23 октября.