Глава Минфина США рассказал о плане Rusal по выходу из-под санкций

Российская компания UC Rusal представила Минфину США план того, как она может быть исключена из санкционного списка, рассказал министр финансов Стивен Мнучин. Однако деталей этого плана министр раскрывать не стал

Стивен Мнучин (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Минфин США получил от российской алюминиевой компании UC Rusal, план, в соответствии к которым она может быть выведена из-под действия санкций, наложенных на нее 6 апреля 2018 года.

Об этом глава ведомства Стивен Мнучин рассказал в интервью агентству Reuters. Мнучин повторил, что Минфин США не стремится довести дело до разрушения компании и ее уходу с рынка, однако она должна выполнить ряд требований, чтобы покинуть санкционный лист.

Мнучит заверил, что рассчитывает найти приемлемое решение, однако не стал вдаваться в детали.

Ранее 31 мая председатель совета директоров En+, которая владеет UC Rusal, Грегори Баркер рассказал, что компании российского миллиардера Олега Дерипаски находятся в тесном контакте с Минфином США, но план по соблюдению требований Вашингтона для выхода из-под санкций смогут составить только к середине лета.

Баркер рассказал агентству, что в En+ намерены попросить Минфин США продлить генеральную лицензию, согласно которой инвесторы могут держать акции компаний Дерипаски, до сентября. За это время будет подготовлен план по выходу En+ и UC Rusal из-под санкций. «Нам нужно продление генеральной лицензии, которая даст время на то, чтобы собрать все необходимое и представить финальное предложение правительству США до середины лета», — приводит Reuters его слова.

Заявление было сделано в тот день, когда Минфин США продлил срок продажи активов En+, группы ГАЗ и UC Rusal до 5 августа. Изначально Минфин требовал это сделать до 7 мая, а затем продлевал срок до 6 июня. После ряда консультаций Минфин согласился продлить срок продажи активов до 23 октября.