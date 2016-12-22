Цена акций UC Rusal на Московской бирже взлетела на 25%

Взлет котировок последовал за заявлением главы Минфина США о рассмотрении плана вывода UC Rusal из-под санкций. На торгах в Гонконге ценные бумаги алюминиевой компании также выросли

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Стоимость акций UC Rusal на Московской бирже после открытия торгов 23 июля подскочила более чем на четверть, следует из материалов биржи. На пике стоимость бумаг достигла отметки 30 руб. за штуку, что на 25,57% выше уровня закрытия предыдущих торгов (23,89 руб.).

Одновременно с этим более чем на 16% выросла стоимость глобальных депозитарных расписок холдинга En+, цена которых на пике поднялась до 362 руб.

Однако на пиковых значениях котировки не удержались, откатившись вниз. К 10:25 мск стоимость акций UC Rusal на Московской бирже составляла 26,24 руб. за штуку, что на 9,84% выше уровня закрытия предыдущих торгов, а стоимость GDR En+ — 339 руб. (+9%).

Рост котировок последовал за заявлением главы Минфина США Стивена Мнучина о том, что его ведомство начало рассмотрение представленного Rusal плана, в результате чего компания может быть выведена из-под действия санкций, наложенных на нее 6 апреля 2018 года. Министр заверил, что рассчитывает найти приемлемое решение, однако не стал вдаваться в детали.

Свое заявление Мнучин сделал 20 июля, а утром 23 июля стоимость бумаг UC Rusal на бирже в Гонконге поднялась на 17%.

UC Rusal попал под санкции 6 апреля 2018 года вместе с другими компаниями российского бизнесмена Олега Дерипаски, поскольку американский Минфин внес его в санкционный список. В мае Дерипаска покинул правление En+ и самого​ Rusal. Кроме того, En+ выпустила заявление, в котором говорилось, что бизнесмен выразил «принципиальное согласие» с сокращением своей доли до уровня ниже 50%, как того требует Минфин США для отмены санкций против компании.