Ответ с рикошетом

Кто пострадает от предложенных Думой санкций против США

В Думе подготовлен «рамочный» законопроект о санкциях против США, он дает президенту широкий мандат на применение 16 возможных ответных мер. От них пострадают как американские компании, так и российские предприятия и потребители

Фото: Олег Яковлев / РБК

Лидеры парламентских фракций в пятницу, 13 апреля, внесли в Госдуму законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» — российский ответ на семи страницах (.doc) на закон CAATSA, который был предложен и принят американским конгрессом в 2017 году. Законопроект внесен ровно через неделю после объявления Минфином США самых жестких с 2014 года антироссийских санкций, затронувших бизнес семи отечественных миллиардеров.

Проверенная схема

Законопроект внесли в Думу лидеры всех фракций и председатель палаты Вячеслав Володин. По такой же схеме вносились несколько громких законопроектов, которые впоследствии быстро становились законами, например законопроект о приравнивании ряда СМИ к иностранным агентам и поправки в законопроект о реновации в Москве.

«Учитывая, что законопроект об ответных санкциях внесен лидерами всех фракций, решение, скорее всего, принималось не на уровне Думы, а выше», — считает политолог Евгений Минченко. При этом он предположил, что Дума выбрана средством донесения инициативы, так как это может быть «тестовая история», которую можно будет переиграть в случае необходимости. Правительство и Дума консультировались при разработке законопроекта, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремлю пока не удалось ознакомиться с предлагаемым набором антисанкций.

С инициативой в данном случае выступила Госдума, а не правительство и не президент, во-первых, потому что президент до инаугурации не готов брать подобные инициативы на себя и вряд ли захочет демонстрировать стремление к эскалации с Западом, говорит политолог Константин Калачев. Правительство уже не станет выступать с яркими шагами до своей плановой отставки в мае, уверен он. «Кроме того, инициативу Госдумы проще поправить — всегда остается пространство для маневра. Жесткие предложения в дальнейшем могут быть скорректированы», — пояснил Калачев.

«Рамочный» документ

Законопроект предлагается рассмотреть в первом чтении 8 мая, следует из карточки проекта в думской базе. Отзывы и замечания, в том числе от президента и правительства, принимаются до 3 мая.

Документ не предполагает немедленного введения ответных санкций — он, по сути, предлагает рамки возможных мер, выбирать из которых предстоит президенту Владимиру Путину. «Закон наполнен нормами достаточно общего характера, которые оставляют широкое поле альтернативных форм реагирования», — отмечает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Меры воздействия «вводятся правительством», но «по решению президента». Предложенный набор из 16 мер может быть использован полностью или частично, в любой комбинации и временной последовательности, следует из законопроекта. Федеральный чиновник подтвердил РБК, что законопроект «рамочный»: он не обязывает президента и правительство объявлять о введении сразу всех санкций, указанных в документе.

У президента и сейчас есть правовой инструмент для введения санкций — закон о специальных экономических мерах, которого было достаточно, чтобы вводить продовольственные контрсанкции в 2014 году и санкции против Турции в 2015 году. Но появление в США закона CAATSA, который сделал антироссийские санкции бессрочными, потребовало зеркальной меры (закон о специальных экономических мерах заставляет устанавливать сроки их действия и при необходимости их продлять).

Инструменты без заморозки

Предложенный санкционный инструментарий делится на меры по ограничению импорта или экспорта определенных товаров (импорт алкоголя и табака, сельскохозяйственной продукции, сырья, лекарств плюс «любых иных товаров» по решению правительства; экспорт редкоземельных металлов), прекращение сотрудничества в определенных отраслях, ограничение допуска к госзакупкам и закупкам госкомпаний, ограничение найма американских и иностранных работников в России. Особняком стоят такие меры, как отказ в исключительных правах на товарные знаки, принадлежащие американцам, и повышение сборов на аэронавигационное обслуживание американских самолетов в России.

При этом среди предложенных санкций нет таких, которые сами по себе ограничивали бы инвестиции западных компаний в российскую экономику, не говоря уже о заморозке активов американского бизнеса (ранее источники РБК говорили, что такой вариант обсуждался).

Ограничения будут распространяться на организации, в которых американским компаниям принадлежит более 25%, следует из законопроекта. Это жестче, чем американское санкционное «правило 50%», которое определяет сферу действия санкций исходя из такой доли владения. Получается, что если компании США принадлежит, например, 30% в российском СП, то это предприятие тоже будет подпадать под ограничения, следует из думской инициативы.

Среди секторальных санкций авторы законопроекта выбрали именно те сферы, где США или отдельные американские корпорации исторически зависят от России: авиастроение (поставки титана для Boeing), ракетные двигатели (для запусков американских спутников) и атомная энергетика (поставки урана на рынок США). Американцы последние годы также целиком зависят от российских услуг по доставке астронавтов и грузов на Международную космическую станцию, но в мирном космосе СССР и США сотрудничали даже в годы холодной войны, а в прошлогоднем законе CAATSA отношения «Роскосмоса» и NASA специально выведены из-под санкций.

Удар по самим себе

Введение ограничений в области импорта сельскохозяйственной продукции, алкогольной продукции не приведет к существенным экономическим последствиям, но закрытие экспорта в ракетостроении и титановой промышленности будет ударом по российской экономике, уверен главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. «Для Америки это будет болезненный укол, он, конечно, не подорвет американскую экономику, но они это почувствуют. Для нас это фактически отрубит сук, на котором мы сидим. Экономический эффект будет однозначно негативным, и правительство раньше старалось от такого рода мер уходить», — убежден Тихомиров.

Посылки почтовой службы США (Фото: John Gress / Reuters)

Импорт в Россию американских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2017 году составил $463,7 млн, или 3,7% общего товарного импорта в Россию из США (данные Минэкономразвития). Из них на алкогольную продукцию пришелся лишь $61 млн, на табак и табачные изделия — $92 млн, показывают данные ФТС. Депутаты проявили гуманизм и предложили исключить из-под ограничений ввоз продуктов питания, алкоголя и табака, а также лекарств гражданами «для личного пользования».

В целом экономики России и США слишком неравнозначны, чтобы иметь возможность нанести симметричный ущерб. В товарообороте США со всем миром на Россию приходится лишь 0,6%, показывают данные американского Бюро экономического анализа, тогда как во внешней торговле России Соединенные Штаты занимают 6%, показывают данные Минэкономразвития.

Ограничения в сфере атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной промышленности — это «выстрел себе в ногу», говорит программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. «Мы лишаем сами себя возможности быть участниками глобальных цепочек. Американцы понесут издержки, но переживут это. Мы же потеряем их рынок в угоду третьей стороне», — сказал эксперт. Для США эти меры будут не так чувствительны, как для России, согласен профессор факультета мировой политики ВШЭ Алексей Портанский. «Объем торговли между США и Россией — примерно $20 млрд в год, более чем в 20 раз меньше, чем между США и Китаем (по данным Минторга США, в 2017 году товарооборот США и Китая составил $637 млрд. — РБК). Поэтому, лишившись возможности экспортировать в Россию, они найдут другие рынки», — говорит он.

Риск для титана

Авторы законопроекта убеждают в пояснительной записке, что правительство разработает механизмы по замещению подсанкционных американских товаров и услуг, законопроект «послужит стимулом для развития собственного отраслевого рынка» и укрепит экономические отношения России с зарубежными партнерами, не поддерживающими санкционную политику США.

Законопроект угрожает разрушить бизнес российской корпорации «ВСМПО-Ависма», блокпакетом в которой владеет «Ростех». Компания производит более 28 тыс. т титановой продукции в год, являясь монополистом в России и поставляя 70% своего титана на экспорт. «Нарушение кооперационных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме этого, в Уральском регионе более 20 тыс. сотрудников окажутся в кризисной ситуации», — сказал представитель «ВСМПО-Ависма». «Поэтому мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом», — добавил он.

У ВСМПО есть совместное с Boeing предприятие Ural Boeing Manufacturing (Верхняя Салда) по обработке штампованных поковок самолетов Вoeing 787 и Вoeing 737. Помимо Boeing ВСМПО работает и с другими компаниями из США: TECT, Dynamet, UTC Aerospace Systems, следует из ее отчета.

Подразделение Boeing по производству коммерческих самолетов закупает 35% нужного ему титана у «ВСМПО-Ависма», и каждый самолет Boeing 787 Dreamliner содержит 56 частей общей массой 22 т, изготовленных из российского титана, говорится в справке Boeing (.pdf).

Компании из США участвуют в проекте самолета SSJ-100, производимого «Гражданскими самолетами Сухого». Так, Autronics (Curtiss Wright) поставляет противопожарные системы, B/E Aerospace — кислородные системы, Honeywell — вспомогательные силовые установки, Parker — гидравлические системы, Hamilton Sundstrand — системы электроснабжения, Goodrich — колеса и тормоза. А американские двигатели PW-1400G устанавливаются на первые образцы самолета МС-21, которые будут запущены в серию в июне этого года. Впоследствии, как предполагается, их заменят российские ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации.

Ракетные двигатели и ядерное топливо

В атомной отрасли законопроект грозит разрывом контрактов на поставку в США урановой продукции «Техснабэкспорта» (входит в «Росатом»). В «Росатоме» от комментариев отказались. У «Техснабэкспорта», согласно его сайту, 25 контрактов общей стоимостью порядка $6,5 млрд с 19 американскими компаниями с горизонтом поставок до 2028 года. Согласованные до конца 2020 года объемы поставок обеспечивают 20% от ежегодных реакторных потребностей американских АЭС.

Двигатели РД-180 на предприятии «Энергомаш». 2002 год (Фото: Maxim Marmur / AP)

В ракетно-двигательной промышленности законопроект ставит под угрозу контракты с компаниями США на поставку двигателей РД-180 и РД-181 для ракет Atlas и Antares соответственно. Двигатели РД-180, разработанные «Энергомашем», поставляются в США с 1997 года, с их помощью выводятся на орбиту американские гражданские и военные спутники. В 2016 году конгресс пытался отказаться от использования РД-180 с 2019 года, однако аналогов российским двигателям пока нет. Из-за технических и финансовых проблем Пентагон, по информации The Wall Street Journal, будет закупать российские двигатели вплоть до 2025 года. Двигатели РД-181 использует американская компания Orbital ATK, в 2015 году она заказала 20 таких двигателей.

Не очень понятно, почему в список санкционных мер включили запрет/ограничение на экспорт из России «продукции и оборудования из редкоземельных металлов». К таким металлам относятся 17 химических элементов (в основном лантаноиды). Их экспорт из России в США в 2017 году составил лишь $1,1 млн (редкоземельные металлы, соединения редкоземельных металлов). Экономика США критически зависит от редкоземельных металлов из Китая (78% в структуре импорта), но не из России, следует из доклада Геологической службы США Mineral Commodity Summaries 2018 (.pdf). «В число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, который необходим для технологического цикла производства «Боингов», — сказал «РИА Новости» глава бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин. Но титан относится не к редкоземельным, а к редким металлам. Из последних импортная зависимость от России у США есть прежде всего по таллию (89%), небольшая — по германию (6%) и ниобию (3%), следует из данных Геологической службы США.

Фармрынок могут переделить

Госдума готова ограничить ввоз американских лекарств в Россию (их импорт в Россию из США в 2017 году составил $558,6 млн). Они занимают около 10% всего российского рынка лекарств. Это 130 млрд руб. в розничных ценах, или 82 млрд руб. в ценах производителя. Применяются такие медикаменты в том числе для редких и тяжелых заболеваний.

Около 90 лекарств, которые делают американские компании, не имеют аналогов на российском рынке. Согласно законопроекту эти препараты, которые невозможно будет заменить, точно не должны подпасть под санкции. Их объем продаж в 2017 году в России — около 37 млрд руб., подсчитал для РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. «Соответственно, рынок на 45 млрд руб. у американских компаний могут забрать», — замечает он.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Санкции против американских фармкомпаний выгодны как российским, так и европейским производителям, предположил Беспалов. Например, теоретически немецкая компания Bayer может увеличить продажи двух своих препаратов на основе действующих веществ бетаметазона и глюкозамина + хондроитина сульфата в России на 81%, если с рынка исчезнут американские аналоги. «Но это случится только в том случае, если санкции не будут предложены и против европейских компаний», — заметил он. В выигрыше могут оказаться израильская компания Teva, «Фармстандарт», «Северная звезда» и др.

Аудиторы могут избежать санкций

Инициатива Госдумы затрагивает также рынки аудита, консалтинга и юридических услуг — в законопроекте есть положение о запрете или ограничении контрактов госучреждений и госкомпаний с аудиторскими, консалтинговыми и юридическими компаниями, прямо или косвенно контролируемыми хотя бы на 25% юрлицами из США или стран, присоединившихся к антироссийским санкциям. Крупнейшие игроки на аудиторско-консалтинговом рынке России — компании «большой четверки»: EY, PwC, Deloitte Touche и KPMG. По данным последнего ренкинга агентства «Эксперт РА», их выручка в России за 2016 год приближалась к 50 млрд руб. В 2017 году аудиторами отчетности крупнейших российских госкомпаний были ООО «Эрнст энд Янг» («Роснефть», ВТБ и «Совкомфлот»), АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (Сбербанк) и ООО «ФБК» («Газпром»).

Но российский рынок аудиторских услуг устроен таким образом, что его крупнейшие представители являются российскими юрлицами, работающими под брендом международной аудиторской сети, поясняет аналитик «Эксперт РА» Вартан Ханферян. По его мнению, законопроект — так, как он написан в текущем виде, — не коснется российских участников этих сетей. Согласно СПАРК, конечные владельцы ООО «Эрнст энд Янг», АО «ПВК Аудит», АО «КПМГ» и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» — российские физлица.

«АО «КПМГ» и ООО «КПМГ налоги и консультирование» — российские юридические лица, их акционеры — российские граждане и юрлица, а американского и любого другого иностранного капитала у них нет», — заявил РБК представитель КПМГ. Другие участники «большой четверки» не прокомментировали инициативу Госдумы.

Если все же в ходе работы над законопроектом реализуется самый жесткий сценарий и сотрудничество с иностранными аудиторами будет прекращено, российский бизнес фактически утратит доступ к международной базе знаний и компетенций, предупреждает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. По его словам, сейчас редки случаи, когда международную отчетность банков из топ-100 аудируют компании не из «большой четверки».

Среди американских консалтинговых компаний на российском рынке активно представлена McKinsey: например, она занималась внедрением методов agile-управления в Сбербанке и разрабатывала ИТ-стратегию для ВТБ, проводила аналитическую работу для московского правительства. Что касается американских юрфирм, то, например, нью-йоркская White & Case защищает Россию в западных судах по «делу ЮКОСа».

Права на товарные знаки «исчерпают»

Законопроект предусматривает «исчерпание исключительного права на товарные знаки», закрепленные за гражданами и компаниями США. Пресс-служба Роспатента не ответила на вопрос РБК, какое количество товарных знаков в России принадлежит сейчас американским правообладателям и какие последствия для них будет иметь инициатива депутатов. Но из отчета Роспатента за 2017 год следует, что США занимают первое место по количеству поданных заявок и зарегистрированных товарных знаков в России.

Если под «исчерпанием» понимать отмену исключительного права на иностранные товарные знаки, то это является нарушением международных договоров в области интеллектуальной собственности, членом которых является Россия, говорят эксперты, опрошенные РБК. Инициатива депутатов входит в прямое противоречие с Венской конвенцией, а по Конституции России международное право является высшим источником права, обращает внимание старший партнер юридической компании «Катков и партнеры» Павел Катков.

От введения режима исчерпания исключительного права на товарные знаки для американских правообладателей, скорее всего, пострадают потребители. В России может исчезнуть само понятие контрафакта, рынок наводнят низкокачественные товары, предполагает патентный поверенный юридической фирмы «Городисский и партнеры» Владимир Бирюлин. В результате это коснется большинства российских потребителей, так как наиболее распространенными классами товаров, права на которые принадлежат американским правообладателям, являются товары массового потребления — лекарства, детские товары, медицинское и компьютерное оборудование, добавляет адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин.