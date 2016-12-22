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Толстой заверил в безвредности для россиян ответных мер на санкции США
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Толстой заверил в безвредности для россиян ответных мер на санкции США
Новые санкции США, 12:49
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Толстой заверил в безвредности для россиян ответных мер на санкции США

Ответные меры на американские санкции не должны затронуть интересы россиян. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщает «РИА Новости».

«Что касается самих мер — это вынужденная история. И, безусловно, я думаю, что они будут приняты таким образом, чтобы интересы граждан России при этом не пострадали», — сказал он. «Вот это важно. Потому что есть интересы крупных транснациональных компаний, американских компаний, которые работают на нашем рынке. И, соответственно, меры будут зеркальными», — добавил Толстой.

Вице-спикер добавил, что считает важным единодушие парламентских фракций при принятии решения о контрсанкциях. «Это дает больше возможностей правительству для конкретных ограничительных мер», — добавил он.

Толстой отметил, что для рассмотрения проекта ответных мер может потребоваться дополнительное пленарное заседание. «Мне кажется, по регламенту такой процедуры не предусмотрено, чтобы это рассматривать без предварительных консультаций. Цель заключается в том, чтобы эти меры были обдуманы и не нанесли никакого вреда нам самим», — пояснил он.

Утром 13 апреля спикер Думы Вячеслав Володин и лидеры фракций внесли законопроект об ответных мерах на новые американские санкции.

Законопроект коснется алкогольной и табачной отрасли, уточнил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. «В этом законопроекте речь идет об алкогольной и табачной продукции, о прекращении или приостановлении международного сотрудничества российских юрлиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США, в атомной и ракетно-двигательной отрасли, авиастроении», — заявил депутат.

6 апреля США ввели новый пакет антироссийских санкций против бизнесменов и чиновников. Ограничения также коснулись ряда компаний.

Теги: Петр Толстой , Санкции
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