Российский производитель титана призвал Госдуму к дальновидности

Производитель титана «ВСМПО-Ависма» призвал депутатов Госдумы к «мудрости и дальновидности» и выразил надежду, что они не станут принимать решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом», — заявили в «ВСМПО-Ависма».

В сообщении отмечается, что более чем 30-летние партнерские отношения с ведущими мировыми автопроизводителями и «отличная деловая репутация корпорации сделали ее неотъемлемой и значимой частью мировой экономики». Нарушение кооперационных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго или даже навсегда «вырвать» компанию из динамично развивающегося титанового рынка, считают в «ВСМПО-Ависма». Кроме этого, как подчеркнули в компании, в уральском регионе свыше 20 тыс. сотрудников окажутся в кризисной ситуации.

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана, который занимается переработкой сырья, выпускает готовые изделия с высокой степенью механической обработки, говорится на сайте компании. «ВСМПО-Ависма» поставляет продукцию в 50 стран, она интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний стратегическим поставщиком. Штат компании составляет 20 тыс. человек.

В пятницу, 13 апреля, стало известно, что Госдума подготовила законопроект об ответе Москвы на новые американские санкции. Документ предусматривает запрет на работу в нескольких отраслях с компаниями, где как минимум 25% в капитале принадлежит США, организациям из американской юрисдикции или из юрисдикций других государств, которые поддерживают санкции. Ограничения касаются атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной промышленности.

Как считает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов, в случае введения Госдумой ответных мер «ВСМПО-Ависма» потеряет огромную часть рынка. Ограничения, предложенные в законопроекте, приведут к дальнейшей изоляции России, уверен он.