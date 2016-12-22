Песков счел «объяснимым» интерес Госдумы к ответу на санкции США

Любые меры, которые будут приняты депутатами Госдумы в ответ на новые американские санкции, не будут приносить ущерб российским национальным интересам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вполне объясним интерес наших парламентариев к теме противодействия недружественной санкционной политике, которая проводится в отношении нашей страны рядом государств. Совершенно объяснимо и понятно, что депутаты работают над минимизацией последствий этих рестрикций», — заявил он.

По словам Пескова, пока внимательно ознакомиться с сутью предлагаемого набора антисанкций Кремлю не удалось. «Но в любом случае, конечно же, можно с уверенностью предположить, что любые меры, которые будут приниматься, не будут в ущерб российским национальным интересам», — отметил он, добавив, что о приоритетности этих интересов неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

Расширенный санкционный список Минфин США опубликовал 6 апреля. В него попали российские чиновники, бизнесмены и компании. После этого премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству проработать меры поддержки для попавших под санкции компаний. Утром 13 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также руководители фракций внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий ответные действия на «антироссийскую политику США».

