Миллиарды под ударом

Восемь вопросов о новом санкционном списке США

Администрация США пошла на серьезную эскалацию конфликта с Москвой: в самый жесткий санкционный список внесены чиновники, силовики и миллиардеры, близкие к Кремлю. Под блокировку активов попали международные компании En+ и Rusal

Посольство США в Москве (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Нынешний раунд американских санкций — едва ли не крупнейший и самый серьезный с 2014 года, когда США начали вводить санкции против России. В список SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США, внесены семь российских «олигархов» (в терминологии американского Минфина) с суммарным богатством $36,7 млрд (по данным последнего глобального списка Forbes); мировой алюминиевый лидер UC Rusal рыночной стоимостью $9 млрд и группа En+, успевшая провести IPO в Лондоне в конце прошлого года, а также руководители ВТБ, Газпромбанка и «Газпрома», а также более десятка российских чиновников, в том числе министр внутренних дел, секретарь Совбеза, директор Росгвардии и глава Роскомнадзора.

Всего в список санкционных «изгоев» добавлены 24 человека и 14 компаний. Активы физических и юридических лиц из списка SDN подлежат блокировке в американской юрисдикции, гражданам и компаниям США нельзя вести с ними бизнес; кроме того, физлицам запрещается въезд в США. Но принятый в прошлом году закон CAATSA делает положение россиян, попавших в список SDN, еще более тяжелым: теперь США следят за операциями таких лиц по всему миру и готовы наказывать их помощников из любых юрисдикций.​​

Санкции США в отношении России «Список Магнитского» В апреле 2013 года США начали вводить санкции в отношении ряда российских должностных лиц, причастных, по мнению Минфина США, к смерти налогового и юридического консультанта инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. В первоначальный список попали 18 человек: им запретили въезд в США, а их счета в американских банках были заморожены. В дальнейшем список расширялся несколько раз. В 2017 году в него, в частности, попали сын генерального прокурора России Артем Чайка и глава Чечни Рамзан Кадыров. В настоящий момент «список Магнитского» включает 51 человека. Список по Сирии В мае 2014 года Темпбанк был внесен в санкционный список «за помощь сирийскому режиму Башара Асада». По мнению американской стороны, через него проходили транзакции на «миллионы долларов». Позже США также ввели санкции в отношении девяти топ-менеджеров банка. В настоящий момент в санкционный список по Сирии внесены 11 физических лиц и шесть организаций. Санкции в связи с событиями на Украине Весной 2014 года Минфин США издал указ о введении санкций в связи с конфликтом на юго-востоке Украины и присоединением Крыма к России. В первоначальный список попали 11 человек, в том числе помощник президента РФ Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и другие. Для них был введен запрет на въезд на территорию США, а их банковские счета и собственность в случае обнаружения подлежали блокировке. Впоследствии список расширялся несколько раз, в настоящий момент он включает 205 человек (в основном граждане России и Украины — госслужащие, крупные бизнесмены, руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР). Санкции в отношении юридических лиц и объединений блокируют их активы, а также запрещают американским компаниям поддерживать с ними деловые связи. Американским лицам запрещен ввоз или вывоз товаров, услуг или технологий в Крым и из Крыма, а также инвестиции в этот регион. Сейчас под санкциями с блокировкой активов находится 146 организаций. Секторальные санкции, направленные против 302 российских компаний ключевых секторов экономики, наложили ограничения только на деловые связи, не блокируя активы компаний. В список попали Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Роснефть, Новатэк, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, «Газпром нефть», концерны «Калашников» и «Алмаз-Антей» и другие, а также их дочерние компании. Список CYBER2 Санкционный список виновных с точки зрения американского Минфина в организации кибератак на США был опубликован в декабре 2016 года. В него были включены и граждане России — руководитель главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, его заместители, а также обвиняемые в США в хакерских атаках Алексей Белан и Евгений Богачев. Позже список неоднократно расширялся, в настоящий момент он включает 19 россиян и девять организаций, в том числе Федеральную службу безопасности, Главное разведывательное управление. 13 из 19 человек, включенных в список, обвиняются прокуратурой США во вмешательстве в политические процессы в США, в том числе и в президентские выборы. Списки против КНДР В августе 2017 года в расширенный американский санкционный список против КНДР были внесены четыре россиянина: Ирина Хуиш, Рубен Киракосян, Михаил Писклин и Андрей Сербин. В США их обвиняют в «помощи лицам, уже подпавшим под санкции в связи с поддержкой ядерной и ракетной программ КНДР». Кроме того, в список попала и российская компания «Гефест-М» (торговля металлами), которая, по мнению Минфина США, связана с северокорейскими разработками в сфере обороны. Санкции предполагают заморозку финансовых активов в США и запрет на въезд.

Почему эти санкции беспрецедентны?

«Это, бесспорно, самое значительное санкционное действие против России с введения в 2014 году секторальных санкций», — считает бывший старший советник OFAC (санкционное подразделение Минфина США) Брайан О'Тул (его слова приводит Atlantic Council). Впервые под персональные санкции попали российские миллиардеры, не считающиеся членами ближайшего круга президента Владимира Путина (Виктор Вексельберг), не связанные напрямую с событиями на Украине или в Сирии, с предполагаемым вмешательством России в иностранные выборы или кибератаками.

Выбраны мишени, у которых есть хорошо известные активы в западных юрисдикциях (Вексельберг; Андрей Скоч, чей отец владеет долей в USM Holdings; Сулейман Керимов). Внесенные в список SDN компании Rusal и En+, подконтрольные Олегу Дерипаске (сам он тоже оказался в списке, причем назван там не только гражданином России, но и Кипра), являются публичными — их акции торгуются на западных биржах. «Я не видел прежде случаев, чтобы компания с международным листингом попадала в санкционный список США», — признается глава аналитического подразделения Альфа-банка Борис Красноженов. «Санкции — это огромный удар по Дерипаске и Вексельбергу, которые отличаются большим международным присутствием», — считает эксперт Atlantic Council Андерс Ослунд.

«Шаг беспрецедентный. Если бы это были просто лица с большим количеством наличности и недвижимости — это одно дело. Речь, однако, о крупных компаниях с множеством дочерних организаций, проектов, сотрудников и контрагентов», — рассуждает глава французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. По его словам, теперь «от санкций не застрахован никто».

Шесть из семи «олигархов», внесенных в список SDN, — Вексельберг, Скоч, Керимов, Дерипаска, Владимир Богданов и Кирилл Шамалов — фигурировали в январском «кремлевском докладе» США, в его открытой части. Седьмого — Игоря Ротенберга — там не было, но он мог быть включен в секретную часть доклада.

При чем тут Украина?

Все новые фигуранты списка SDN включены туда формально на основании президентских указов Барака Обамы от 2014 года, относившихся к ситуации на Украине. Но это не значит, что эти лица имеют какое-либо отношение к украинскому конфликту — скорее наоборот. Из пресс-релиза Минфина США, обосновывающего новые санкции, следует, что только губернатор Тульской области Алексей Дюмин принимал непосредственное участие в тех событиях: «Он возглавлял Силы специальных операций, которые сыграли ключевую роль в аннексии Крыма». Остальные внесены в список SDN на том основании, что являются «должностными лицами правительства Российской Федерации» (правительства в широком смысле. — РБК) или «работают в энергетическом секторе» российской экономики (Богданов, Дерипаска, Ротенберг, Шамалов, Вексельберг).

Указ Обамы № 13662 по ситуации на Украине (.pdf) разрешал вводить санкции против лиц и компаний, работающих в определенных секторах российской экономики, включая финансовые услуги, нефть и газ, горную добычу. «Это первое использование санкционных полномочий, предоставленных в связи с событиями на Украине, направленное против физических лиц в российской экономике», — отмечает О’Тул. До этого были только секторальные санкции против компаний. Эксперт считает, что другим «олигархам» следует обеспокоиться, поскольку теперь OFAC практически не ограничено в том, каких «российских экономических операторов» подвергать санкциям.

Волошин отмечает, что в обосновании санкций Минфин США также ссылается на коррупцию в окружении Вексельберга (арест двух топ-менеджеров группы «Ренова» в 2016 году по делу о взятках), якобы криминальные связи депутата Скоча, семейный статус Шамалова (в феврале 2013 года он «женился на дочери Путина», пишет американский Минфин). В случае с Дерипаской сыграл роль крайне негативный фон, считает Волошин: это и связи с Полом Манафортом, и недавний скандал по поводу совместного отдыха с человеком, похожим на вице-премьера Сергея Приходько, и давние подозрения испанской прокуратуры в связях с организованной преступностью.

Министр финансов США Стивен Мнучин дал понять, что «олигархи» и чиновники внесены в список «по совокупности»: за «продолжение оккупации Крыма» и причастность к «насилию на востоке Украины», «поставки оружия и припасов режиму Асада» в Сирии, «попытки разрушить западные демократии» и «зловредные действия в киберсфере».

Что будет с компаниями Дерипаски, Вексельберга и других?

OFAC отдельно внесло в санкционный список компании Дерипаски — «Базовый элемент» (Basic Element Limited), En+ Group и Rusal (все три зарегистрированы на острове Джерси), а также ориентированные на внутренний рынок «ЕвроСибЭнерго», группу ГАЗ и агрохолдинг «Кубань». Для Rusal и En+ эффект будет огромным, фактически они будут отрезаны от западных рынков, ожидает профессор финансов Хьюстонского университета Крэйг Пирронг. «Это нехорошая новость для Glencore (англо-швейцарскому трейдеру принадлежит 8,75% акций Rusal, до 2018 года у него действует контракт на покупку крупных объемов алюминия у Rusal)», — сказал РБК Пирронг.

«Перспективы у всех компаний крайне мрачные, а расширение экстерриториальности через закон CAATSA, подписанный в августе 2017 года, — источник дополнительных проблем за пределами США, в первую очередь в Европе, но также и в Азии», — добавляет Волошин.

Закон CAATSA, как писал РБК, обязывает президента США вводить санкции против иностранных граждан и компаний, если они содействуют «значимым транзакциям» в интересах российских лиц, внесенных в санкционный список SDN в связи с конфликтом на Украине. Таким образом, европейские и азиатские банки и компании будут сильно рисковать, если продолжат иметь дело с компаниями Дерипаски и других «олигархов», попавших в список SDN.

Какой у Rusal есть бизнес в США?

Rusal — один из крупнейших в мире поставщиков алюминия, на его долю приходится 7% глобального производства этого металла, отмечает Минфин США. В США у него есть дочерняя компания Rusal America Corp. (базируется в Нью-Йорке), на которую по «правилу 50%» теперь тоже распространяются санкции — ее имущество в США подлежит заморозке. Независимым неисполнительным директором Rusal является американец Филипп Лэдер (бывший посол США в Великобритании), и по правилам OFAC он должен будет покинуть совет директоров Rusal.

Компании, попавшие в список SDN, больше не смогут проводить расчеты в долларах США — любые такие расчеты проводятся через американский банк-корреспондент и должны быть им заблокированы. Источник, близкий к En+, рассказал РБК, что компания уже несколько месяцев проводила подготовку к возможным санкциям и вела переговоры с клиентами о переводе расчетов из долларов в другую валюту. По его словам, для этого все готово и переход не займет более суток.

Однако для Rusal, продающей алюминий в основном в долларах, последствия могут быть куда серьезнее. Более 60% расчетов компании производится в долларах — алюминий торгуется в основном в этой валюте, говорит старший аналитик БКС Олег Петропавловский. Впрочем, аналитик не видит больших трудностей для компании договориться с клиентами о переходе на другую валюту: все-таки алюминий — глобальный продукт. Поставки Rusal алюминия на рынок США аналитик оценивает как незначительные (600–700 тыс. т в год, или 1% мирового рынка) и полагает, что компания без особого труда переведет их на другие рынки.

Что будет с акциями Rusal и En+?

Бумаги Rusal и En+ станут теперь фактически внебиржевыми, считает Петропавловский. У Rusal первичный листинг в Гонконге, расписки также котируются в Лондоне, но за день до санкций компания объявила о делистинге своих акций с биржи Euronext Paris (он ожидается через месяц). En+ в ноябре 2017 года разместила глобальные депозитарные расписки на Лондонской бирже — на новостях о санкциях они рухнули на 19%.

OFAC одновременно с объявлением о санкциях выпустило две генеральные лицензии: первая (.pdf) разрешает лицам США продать неамериканским лицам акции, долг или другие активы En+ и Rusal до 7 мая 2018 года, но только покупателем не могут выступить сами En+ и Rusal или другое лицо, внесенное в список SDN.

Вторая лицензия (.pdf) разрешает американским компаниям завершить до 5 июня сделки с 12 компаниями из списка, начатые до объявления санкций: например, ввезти в США товар, заказанный у Rusal до 6 апреля.

У Rusal большой долг и есть синдицированные кредиты (на $4,75 млрд и $400 млн с погашением в 2018–2020 годах). Это означает, что американские банки не будут рефинансировать свою часть и Rusal придется искать им замену (скорее всего, среди российских госбанков), считает Петропавловский из БКС. Кроме того, компания не попадет теперь в индекс MSCI, от торговли ее акциями могут отказаться и некоторые российские банки из-за риска санкций. Международные рейтинговые агентства отзовут кредитные рейтинги, как это произошло, например, с «Силовыми машинами».

Санкции ограничат возможности Rusal (у компании три выпуска объемом $1,6 млрд) и En+ по выходу на рынок евробондов, отмечает руководитель направления анализа долговых рынков BCS Global Markets Мария Радченко. Но они могут выпускать локальные облигации в рублях или в валюте. Rusal также имеет опыт выпуска панда-бондов (номинированы в юанях) и может увеличить объем таких заимствований.

Что есть в США у Вексельберга?

Включение в список SDN Вексельберга — это сюрприз: он считается «одним из старых олигархов 1990-х, не таким близким к Кремлю», утверждает Ослунд из Atlantic Council. Он самый богатый из пострадавшей семерки бизнесменов: Forbes в марте оценил его состояние в $14,4 млрд. У Вексельберга традиционно сильные связи с США: еще в 2014 году РБК писал о нью-йоркских квартирах бизнесмена. Вексельберг мог приезжать в США в марте 2018 года, писал РБК на этой неделе.

Группе «Ренова» Вексельберга, также попавшей в список SDN, принадлежит инвестиционный фонд Columbus Nova в США, под управлением которого находятся активы стоимостью более $2 млрд, говорится на сайте группы «Ренова». Columbus Nova — это американская компания Renova U.S. Management LLC, следует из пресс-релиза 2010 года. Компания с таким названием зарегистрирована в реестре штата Нью-Йорк и активна, следует из выписки. Если «Ренова» действительно владеет хотя бы 50% в американском фонде, его активы заморозят, говорит партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

Какие есть скрытые угрозы?

Закон CAATSA также распространил «токсичность» и на семьи лиц, попавших в список SDN. Теперь США могут наказать иностранцев и за то, что они помогают проводить транзакции близким родственникам лица под санкциями (это супруги, родители, братья/сестры, дети). «Ближайшие родственники уже на линии огня», — говорит Волошин.

В санкционный список попал Андрей Скоч, а долей в 30% в USM Holdings (Британские Виргинские острова) формально владеет его отец, пенсионер Владимир Скоч. В список также попал Сулейман Керимов, а его сын Саид является бенефициаром Polyus Gold. В январе «Полюс» предупреждал инвесторов в проспекте евробондов, что санкционный риск распространяется на «лица, аффилированные с компанией, или их членов семьи».

Чем ответит Москва?

Новые санкции — это ответ на критику за «кремлевский доклад», говорит Волошин (например, эксперты Atlantic Council называли подход администрации Дональда Трампа «издевательским»). В то же время администрация Трампа «демонстрирует свою готовность идти на геополитический риск даже там, где он высок», отмечает эксперт.

Пирронг из Хьюстонского университета считает, что такие санкции отчасти продиктованы внутриполитической потребностью Трампа показать, что он не находится под контролем у Путина, и отчасти — подлинным желанием определенных кругов американской бюрократии наказать Россию и Кремль. Но парадокс в том, что такие санкции могут стать «подарком» Путину, потому что «он хочет, чтобы эти люди [«олигархи»] возвращали капиталы в Россию — санкции как раз этому способствуют», говорит Пирронг.

Перед Москвой теперь стоит сложный выбор, отмечает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев: с одной стороны, это сильный удар, который трудно оставить без ответа; с другой стороны, зеркальный ответ будет значить подспудное принятие логики Вашингтона. «У России ограниченные возможности в плане ответного ущерба американской экономике. Можно принять какие-то политические меры, составить ответный список. Главное — не допустить бессмысленного реванша», — уверен эксперт.

Еще до публикации «кремлевского доклада» Минфина США в январе в Кремле рассматривали среди прочих жесткий ответ: в том случае, если последующие за докладом санкции сильно ударят по российским активам и бизнесменам, в Кремле не исключали введения санкций в отношении американских компаний, работающих в России. «Речь идет об американских компаниях, которые работают в России, и активах, в которых есть американский капитал», — рассказывал РБК источник, близкий к Кремлю.