Олег Дерипаска получил кипрский паспорт

Российский бизнесмен получил гражданство Кипра в обмен на инвестиции в экономику страны. Представитель Олега Дерипаски пояснил РБК, что миллиардер пошел на это из-за необходимости постоянных передвижений по миру

Олег Дерипаска (Фото: Григорий Дукор / Reuters)

Бизнесмен Олег Дерипаска (занимает 23-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России с состоянием $5,1 млрд по версии Forbes) получил паспорт и гражданство Кипра. Об этом сообщает Центр исследования коррупции и организованный преступности (OCCRP) и британская газета The Guardian со ссылкой на документы, которые оказались в их распоряжении.

В опубликованных расследователями материалах говорится, что Дерипаска стал гражданином Кипра еще в 2017 году. Он стал одним из нескольких сотен человек, которые воспользовались программами, позволяющими получить гражданство страны в обмен на инвестиции, известными как «золотые визы». Для того чтобы получить кипрский паспорт, иностранному гражданину необходимо вложить минимум €2 млн в недвижимость страны или €2,5 млн в кипрские компании или гособлигации.

Представитель Дерипаски подтвердил РБК информацию о получении им второго гражданства, однако заверил, что предприниматель остается при этом гражданином России, где живет вместе с семьей и где сосредоточен его бизнес.

«Широкий круг бизнес-интересов Олега Дерипаски подразумевает необходимость постоянных передвижений по миру. Это и стало причиной получения дополнительного паспорта. <...> Наличие кипрского паспорта также никак не отражается на его налогах, так как это определяется не паспортом, а местом постоянного жительства и деятельности», — заявил представитель бизнесмена.

OCCRP указывает, что Дерипаска подал властям Кипра заявление с просьбой дать ему гражданство Кипра, однако в Никосии российскому предпринимателю отказали. Причиной стало расследование, которое в 2015 году открыли в отношении Дерипаски в Бельгии, заподозрив его в отмывании денег. После этого он предоставил на Кипре письмо от бельгийский властей, в котором говорилось, что дело Дерипаски было передано в архив из-за отсутствия доказательств. На основании этого письма Кипр пересмотрел заявление бизнесмена и выдал положительное заключение.

В документах, которые попали в распоряжение организации, говорится, что помимо Дерипаски кипрское гражданство предложили и главе группы компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу, которого называют крупным акционером кипрского банка: в марте прошлого года министр внутренних дел страны просил дать ему гражданство через «почетную натурализацию», однако сам Вексельберг, вероятно, приглашение отклонил. Представитель бизнесмена Андрей Шторх заверил журналистов, что Вексельберг имеет только одно гражданство — России.