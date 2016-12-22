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Самолеты трех олигархов оказались в США во время допросов по «рашагейту»
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Самолеты трех олигархов оказались в США во время допросов по «рашагейту»
Бизнес, 14:01
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Самолеты трех олигархов оказались в США во время допросов по «рашагейту»
Прокуратура США допросила по делу о вмешательстве в американские выборы как минимум двух российских олигархов. По данным Flightradar, в марте в Нью-Йорке были самолеты Романа Абрамовича, Виктора Вексельберга и Михаила Прохорова
Роберт Мюллер (Фото: Aaron Bernstein / Reuters)

Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года, допросила двух российских бизнесменов, которые побывали в США в последние недели. Об этом в четверг сообщает CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников.

​По данным издания, одного из «российских олигархов» допросили после того, как его частный самолет приземлился в районе Нью-Йорка. У него досмотрели электронные устройства. Второй бизнесмен​ был задержан во время своей недавней поездки в США. При этом остается неясным, обыскали ли его и проводились ли в отношении него какие-либо другие следственные действия.

РБК, основываясь на открытых данных сервиса Flightradar24, который отслеживает движение самолетов в онлайн-режиме, выяснил, что в марте в Нью-Йорк прилетали самолеты сразу нескольких российских миллиардеров.

Так, самолет Boeing 767-300ER с номером P4-MES был в Нью-Йорке 12 и 16 марта, следует из данных Flightradar24. Согласно данным журнала Forbes, он принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Airbus A319 с номером M-RBUS был в Нью-Йорке 20 и 21 марта, этот самолет принадлежит миллиардеру Михаилу Прохорову. Airbus A319-115 (CJ) с номером P4-MIS с 6 по 11 марта совершил несколько перелетов в США по маршруту Бостон — Нью Йорк — Вашингтон — Нью Йорк. По данным сайта private-jet-fan.com, собирающего информацию о собственниках частных самолетов, его владелец — миллиардер Виктор Вексельберг.

Представитель Абрамовича отказался от комментариев, но источник, близкий к бизнесмену, сообщил, что его не допрашивали в США. Представители остальных бизнесменов пока не ответили на запрос РБК.

В четверг также стало известно, что США планируют ввести санкции в отношении нескольких российских олигархов. Кремль в курсе сообщений в СМИ о возможном введении санкций США против российских бизнесменов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако он усомнился в том, что в России есть «олигархи». «Фразу «российские олигархи» считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи. В России нет олигархов», — заявил он.
 

Авторы: Василий Маринин, Светлана Бурмистрова.
Теги: Санкции , олигархи
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