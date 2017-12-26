Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,51 57,98 EUR Нал. 69,47 68,66 USD Бирж. 57,96 -0,41 EUR Бирж. 68,87 -0,36 USD ЦБ. 58,20 -0,12 EUR ЦБ. 69,09 -0,03 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 13875,29 +5,29 MOEX 2105,06 +0,10% RTS 1143,94 +0,73% Brent 65,29 +0,38% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
Наезд в переходе
Лента новостей
Экс-президент «Росгосстраха» ответил на обвинения в воровстве 04:05, Финансы В Забайкальском крае сошли с рельс 16 вагонов грузового поезда 03:54, Общество Британский корабль проследил за российским фрегатом 03:35, Политика Додон рассказал о двух сценариях нормализации отношений с Россией 02:51, Политика В России выбрали главное слово 2017 года 02:19, Общество Около мексиканского Акапулько произошло землетрясение магнитудой 4,7 02:18, Общество «Коммерсантъ» узнал о задержании гендиректора «Воентелекома» 01:40, Общество Самолет совершил экстренную посадку в Волгограде из-за курящего пассажира 01:32, Общество Движение Putin Team определилось с фирменной символикой 01:17, Политика Под Оренбургом в ДТП с грузовиком и легковой машиной погибли три человека 01:02, Общество Яшин рассказал о приходе полиции к своим родителям 00:44, Политика В Омане жертвой крушения военного вертолета стал один человек 00:17, Общество Комментатор Орлов рассказал о готовности Дзюбы уйти из «Зенита» 00:14, Спорт ДТП на «Славянском бульваре»: человеческий фактор или технический дефект 00:03, Общество В Миссисипи в результате стрельбы в ресторане пострадали пять человек 00:03, Общество ФИФА отреагировала на уход Мутко с поста главы РФС 00:01, Общество Кремлевский лифт: зачем Путин сменил полпредов и воронежского губернатора 25 дек, 23:55, Политика ГАЗ рассказал о первых выводах по ДТП на «Славянском бульваре» 25 дек, 23:39, Общество Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 25 дек, 23:36, РБК и Porsche Неудачный пуск ракеты хуситами в Сане стал причиной гибели 10 йеменцев 25 дек, 23:27, Политика В Петербурге мужчина ударил ножом водителя перевозившего детей автобуса 25 дек, 23:12, Общество Развилка для Кремля: зачем Навальному отказали в регистрации на выборах 25 дек, 22:56, Политика Путин поговорил с законодателями об иноагентах и санкциях 25 дек, 22:30, Политика Благодаря России: как произошла революция в перевозке нефти 125 лет назад 25 дек, 22:15, Shell и РБК Air Serbia заявила об отставке генерального директора 25 дек, 22:13, Бизнес РФС назвал всех соперников сборной России перед чемпионатом мира 25 дек, 21:59, Спорт Путин заявил о необходимости усовершенствовать закон о СМИ-иноагентах 25 дек, 21:40, Политика Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах 25 дек, 21:26, Политика
Наезд в переходе
Газета № 225 (2722) (2612) Общество, 00:03
0
Наезд в переходе
Что стало причиной аварии у станции столичного метро
В аварии у станции метро «Славянский бульвар» погибли четыре человека. Задержанный водитель назвал ее причиной неисправность тормозов, однако эксперт сомневается в этой версии. Власти проверят все автобусы в московском регионе
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

​Четыре человека погибли в Москве в результате аварии около станции метро «Славянский бульвар», где пассажирский автобус въехал в подземный переход. Об этом сообщил департамент здравоохранения столицы. В полиции ранее сообщали о пяти погибших.​ Водитель автобуса 58-летний Виктор Тихонов назвал причиной аварии неисправность тормозов, однако эксперт называет его версию неправдоподобной.

Свидетельства очевидцев

Авария произошла в 14:46, первые сообщения о ней появились спустя 15 минут. «По адресу: Славянский бульвар, дом 3, автобус ехал по направлению в область и съехал в пешеходный переход, по предварительной информации, погибли четыре человека», — сообщали РБК в пресс-службе ГИБДД по Москве. Версию о теракте как причине ДТП правоохранительные органы не рассматривают, заявили источники РБК и собеседники информагентств в первый же час после аварии.

Вскоре в соцсетях появились фотографии и видео инцидента. На кадрах было видно, как автобус съезжает по лестнице в подземный переход, сбивая людей. Запись с другой камеры запечатлела всю траекторию движения автобуса: он был припаркован под углом к тротуару примерно в 10–15 м от перехода, затем тронулся, набрал скорость и съехал вниз.

Очевидец аварии Людмила Иванцова рассказала РБК, что переходила Кутузовский проспект и услышала сильный грохот. «Впереди идущие люди бежали в мою сторону и кричали, что в переход въехал автобус», — рассказала она. Анна Бурова, видевшая непосредственно момент ДТП, отметила, что автобус заехал в переход, не снижая скорости. Водителя автобуса вывели из перехода с перебинтованной головой, с окровавленным лицом, и посадили в полицейскую машину, отметил очевидец Николай, отказавшийся называть фамилию.​

Участок вокруг перехода, включая часть сквера у «Славянского бульвара», в понедельник днем был огорожен, на месте работали сотрудники правоохранительных органов, рассказал присутствовавший на месте корреспондент РБК. Две полосы Кутузовского проспекта около перехода были заблокированы автомобилями различных служб. Станция метро «Славянский бульвар» работала в обычном режиме, заторов не наблюдалось. Спустя полтора-два часа к переходу подогнали тягач, чтобы при помощи троса убрать автобус. Серьезных повреждений машина, как выяснилось, не получила.

Автобус в Москве въехал в подземный переход. Фотогалерея Еще 8 фото
Фотогалерея

Четверо погибших

Трое из четверых погибших, в том числе 18-летний молодой человек, к вечеру понедельника оставались неопознанными, была установлена личность одной погибшей — 38-летней Елены Михайловой. Еще девять человек были доставлены в больницы, следует из списка погибших и пострадавших на сайте столичной мэрии. Еще двое отказались от госпитализации.

Пострадали люди в возрасте от 16 до 58 лет; они получили различные раны, ушибы и переломы. На момент поступления в больницу большинство из них находились в состоянии средней тяжести. Состояние троих медики оценили как тяжелое, заявили РБК в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Автобус, как было видно по логотипу на его корпусе, принадлежал компании «Мострансавто», вместо номера маршрута у него были буквы Sk. Транспорт был рейсовым, сообщили РБК в «Мострансавто» и подтвердили в пресс-службе инновационного центра «Сколково», сотрудники и резиденты которого добирались до Москвы и обратно его маршрутом. В компании пообещали пострадавшим компенсации до 500 тыс. руб., размер выплат семьям погибших пока не определен.

Власти Москвы также окажут пострадавшим и семьям погибших матпомощь, заявил ТАСС заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников. «Мэр дал распоряжение, и это распоряжение уже ложится на бумагу, об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим. Со всеми пострадавшими — всего госпитализированы девять человек — работают сотрудники социальной помощи», — сказал он.

Опытный водитель

​За рулем автобуса был 58-летний Виктор Тихонов, сообщили РБК в «Мострансавто»: «У него стаж более 20 лет, российское гражданство, в компании он работает с 2000 года. Прошел предрейсовый медосмотр, автобус — техосмотр». На место происшествия выезжали специалисты перевозчика, уточнили в компании.

Водитель задержан, уточняла пресс-служба ГУ МВД по Москве в официальном сообщении. В качестве версий аварии в полиции рассматривают неисправность автобуса и то, что его водитель не справился с управлением, подчеркивала пресс-служба. Следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса (УК): об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК, до десяти лет лишения свободы) и о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК, до девяти лет).

Водитель, госпитализированный с ушибами лба, грудной клетки и предплечья, уже допрошен, уточнили в ведомстве. «Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала, и автобус продолжил движение», — сообщили в СКР. Следователи намерены изучить документацию на автобус и назначить ряд экспертиз, в том числе провести медосвидетельствование Тихонова.

Из показаний водителя следовало, что он не справился с управлением, добавил источник РБК в ГУ МВД Москвы: «По словам Тихонова, он тронулся с места, чтобы сократить расстояние перед впереди стоящим автобусом, и не смог его остановить». В день аварии Тихонов подменял коллегу, рассказал сам водитель следователям.

Версия водителя не соответствует тому, как двигался автобус, заявил в беседе с РБК автоюрист, бывший следователь МВД Станислав Лагойко. «Если автомобиль снять с ручного тормоза, он сам по себе не поедет. Даже если коробка-автомат, машина плавно начнет перемещаться вперед, но разгоняться не будет. На видеозаписи же мы видим, что автомобиль не только начал движение, но и переехал через бордюр и с ускорением поехал. Торможение при этом не применялось вовсе», — утверждает Лагойко. Он отметил, что даже в случае отказа тормозов у водителя были способы остановить транспортное средство: «Руления не было. Если не работали тормоза, почему он не рулил? Почему не заглушил двигатель?»

Следствию не стоило допрашивать водителя, пока он находится в состоянии шока, считает Лагойко. «Он может говорить глупости, и дело не в том, что он хочет уйти от ответственности. Просто он абсолютно необъективно воспринимает произошедшее. Ему надо восстановить картину», — говорит юрист. По его словам, водитель мог потерять сознание и непроизвольно нажать на педаль газа. А возможно, что дело было в технической неисправности, говорит юрист: «У меня был случай, когда машина, неподконтрольно ускоряясь, сбила двух пешеходов. Потом техническая экспертиза установила, что был сломан датчик газа — просто механически разрушился. И газ был выжат до упора, а обратно скинуться не мог».

Проверки в автопарках

На место аварии прибыли мэр Москвы Сергей Собянин, его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, а также начальник столичной полиции Олег Баранов.

Как сообщил министр транспорта Московской области Игорь Тресков, модель аварийного автобуса — ЛиАЗ 5292.60.

Сергей Собянин распорядился проверить весь автобусный парк Москвы. Внеплановая проверка будет выполнена к раннему утру 26 декабря, говорится в сообщении на сайте департамента транспорта: «До 5:00 вторника все автобусы, обслуживающие внутригородские маршруты, дополнительно проверят по техническому состоянию, несмотря на то что ДТП на Кутузовском проспекте произошло с подмосковным перевозчиком».

Такую же проверку организуют в Подмосковье, заявил Игорь Тресков. «Мы сейчас готовим проверки всех автобусов «Мострансавто»... Также будут проверяться причины, будет выясняться, почему произошло это ДТП. По итогам следствия будет понятно, кто виновник этого ДТП», — сказал Тресков (цитата по ТАСС).

Если СКР уже усмотрел в аварии признаки преступления по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, ответственные лица компании-перевозчика наверняка будут наказаны, пояснил Лагойко: «Ответственность перевозчик несет в любом случае».

Авторы: Маргарита Алехина, Дмитрий Серков, Ольга Агеева, Егор Губернаторов, Илья Немченко.
При участии: Екатерина Костина, Дмитрий Окрест.
Теги: авария , ДТП , Автобус , ДТП с автобусом
Материалы по теме
В Московской области проверят все автобусы «Мострансавто» Общество
Пассажир рассказал о намеренном съезде водителя автобуса в переход Общество
Пострадавшим в ДТП с автобусом в Москве выплатят по 500 тыс. руб. Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.