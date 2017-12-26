Наезд в переходе

Что стало причиной аварии у станции столичного метро

В аварии у станции метро «Славянский бульвар» погибли четыре человека. Задержанный водитель назвал ее причиной неисправность тормозов, однако эксперт сомневается в этой версии. Власти проверят все автобусы в московском регионе

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

​Четыре человека погибли в Москве в результате аварии около станции метро «Славянский бульвар», где пассажирский автобус въехал в подземный переход. Об этом сообщил департамент здравоохранения столицы. В полиции ранее сообщали о пяти погибших.​ Водитель автобуса 58-летний Виктор Тихонов назвал причиной аварии неисправность тормозов, однако эксперт называет его версию неправдоподобной.

Свидетельства очевидцев

Авария произошла в 14:46, первые сообщения о ней появились спустя 15 минут. «По адресу: Славянский бульвар, дом 3, автобус ехал по направлению в область и съехал в пешеходный переход, по предварительной информации, погибли четыре человека», — сообщали РБК в пресс-службе ГИБДД по Москве. Версию о теракте как причине ДТП правоохранительные органы не рассматривают, заявили источники РБК и собеседники информагентств в первый же час после аварии.

Вскоре в соцсетях появились фотографии и видео инцидента. На кадрах было видно, как автобус съезжает по лестнице в подземный переход, сбивая людей. Запись с другой камеры запечатлела всю траекторию движения автобуса: он был припаркован под углом к тротуару примерно в 10–15 м от перехода, затем тронулся, набрал скорость и съехал вниз.

Очевидец аварии Людмила Иванцова рассказала РБК, что переходила Кутузовский проспект и услышала сильный грохот. «Впереди идущие люди бежали в мою сторону и кричали, что в переход въехал автобус», — рассказала она. Анна Бурова, видевшая непосредственно момент ДТП, отметила, что автобус заехал в переход, не снижая скорости. Водителя автобуса вывели из перехода с перебинтованной головой, с окровавленным лицом, и посадили в полицейскую машину, отметил очевидец Николай, отказавшийся называть фамилию.​

Участок вокруг перехода, включая часть сквера у «Славянского бульвара», в понедельник днем был огорожен, на месте работали сотрудники правоохранительных органов, рассказал присутствовавший на месте корреспондент РБК. Две полосы Кутузовского проспекта около перехода были заблокированы автомобилями различных служб. Станция метро «Славянский бульвар» работала в обычном режиме, заторов не наблюдалось. Спустя полтора-два часа к переходу подогнали тягач, чтобы при помощи троса убрать автобус. Серьезных повреждений машина, как выяснилось, не получила.

Четверо погибших

Трое из четверых погибших, в том числе 18-летний молодой человек, к вечеру понедельника оставались неопознанными, была установлена личность одной погибшей — 38-летней Елены Михайловой. Еще девять человек были доставлены в больницы, следует из списка погибших и пострадавших на сайте столичной мэрии. Еще двое отказались от госпитализации.

Пострадали люди в возрасте от 16 до 58 лет; они получили различные раны, ушибы и переломы. На момент поступления в больницу большинство из них находились в состоянии средней тяжести. Состояние троих медики оценили как тяжелое, заявили РБК в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Автобус, как было видно по логотипу на его корпусе, принадлежал компании «Мострансавто», вместо номера маршрута у него были буквы Sk. Транспорт был рейсовым, сообщили РБК в «Мострансавто» и подтвердили в пресс-службе инновационного центра «Сколково», сотрудники и резиденты которого добирались до Москвы и обратно его маршрутом. В компании пообещали пострадавшим компенсации до 500 тыс. руб., размер выплат семьям погибших пока не определен.

Власти Москвы также окажут пострадавшим и семьям погибших матпомощь, заявил ТАСС заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников. «Мэр дал распоряжение, и это распоряжение уже ложится на бумагу, об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим. Со всеми пострадавшими — всего госпитализированы девять человек — работают сотрудники социальной помощи», — сказал он.

Опытный водитель

​За рулем автобуса был 58-летний Виктор Тихонов, сообщили РБК в «Мострансавто»: «У него стаж более 20 лет, российское гражданство, в компании он работает с 2000 года. Прошел предрейсовый медосмотр, автобус — техосмотр». На место происшествия выезжали специалисты перевозчика, уточнили в компании.

Водитель задержан, уточняла пресс-служба ГУ МВД по Москве в официальном сообщении. В качестве версий аварии в полиции рассматривают неисправность автобуса и то, что его водитель не справился с управлением, подчеркивала пресс-служба. Следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса (УК): об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК, до десяти лет лишения свободы) и о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК, до девяти лет).

Водитель, госпитализированный с ушибами лба, грудной клетки и предплечья, уже допрошен, уточнили в ведомстве. «Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала, и автобус продолжил движение», — сообщили в СКР. Следователи намерены изучить документацию на автобус и назначить ряд экспертиз, в том числе провести медосвидетельствование Тихонова.

Из показаний водителя следовало, что он не справился с управлением, добавил источник РБК в ГУ МВД Москвы: «По словам Тихонова, он тронулся с места, чтобы сократить расстояние перед впереди стоящим автобусом, и не смог его остановить». В день аварии Тихонов подменял коллегу, рассказал сам водитель следователям.

Версия водителя не соответствует тому, как двигался автобус, заявил в беседе с РБК автоюрист, бывший следователь МВД Станислав Лагойко. «Если автомобиль снять с ручного тормоза, он сам по себе не поедет. Даже если коробка-автомат, машина плавно начнет перемещаться вперед, но разгоняться не будет. На видеозаписи же мы видим, что автомобиль не только начал движение, но и переехал через бордюр и с ускорением поехал. Торможение при этом не применялось вовсе», — утверждает Лагойко. Он отметил, что даже в случае отказа тормозов у водителя были способы остановить транспортное средство: «Руления не было. Если не работали тормоза, почему он не рулил? Почему не заглушил двигатель?»

Следствию не стоило допрашивать водителя, пока он находится в состоянии шока, считает Лагойко. «Он может говорить глупости, и дело не в том, что он хочет уйти от ответственности. Просто он абсолютно необъективно воспринимает произошедшее. Ему надо восстановить картину», — говорит юрист. По его словам, водитель мог потерять сознание и непроизвольно нажать на педаль газа. А возможно, что дело было в технической неисправности, говорит юрист: «У меня был случай, когда машина, неподконтрольно ускоряясь, сбила двух пешеходов. Потом техническая экспертиза установила, что был сломан датчик газа — просто механически разрушился. И газ был выжат до упора, а обратно скинуться не мог».

Проверки в автопарках

На место аварии прибыли мэр Москвы Сергей Собянин, его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, а также начальник столичной полиции Олег Баранов.

Как сообщил министр транспорта Московской области Игорь Тресков, модель аварийного автобуса — ЛиАЗ 5292.60.

Сергей Собянин распорядился проверить весь автобусный парк Москвы. Внеплановая проверка будет выполнена к раннему утру 26 декабря, говорится в сообщении на сайте департамента транспорта: «До 5:00 вторника все автобусы, обслуживающие внутригородские маршруты, дополнительно проверят по техническому состоянию, несмотря на то что ДТП на Кутузовском проспекте произошло с подмосковным перевозчиком».

Такую же проверку организуют в Подмосковье, заявил Игорь Тресков. «Мы сейчас готовим проверки всех автобусов «Мострансавто»... Также будут проверяться причины, будет выясняться, почему произошло это ДТП. По итогам следствия будет понятно, кто виновник этого ДТП», — сказал Тресков (цитата по ТАСС).

Если СКР уже усмотрел в аварии признаки преступления по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, ответственные лица компании-перевозчика наверняка будут наказаны, пояснил Лагойко: «Ответственность перевозчик несет в любом случае».