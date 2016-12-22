Власти уточнили данные по жертвам наезда автобуса на пешеходов в Москве

При наезде автобуса на пешеходов около станции метро «Славянский бульвар» в Москве погибли четыре человека. Об этом РБК заявили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Ранее в ГИБДД сообщили РБК, что, по предварительным данным, погибли пять человек.

Как отметили в депздраве, пострадали 15 человек. Уточняется, что девять человек были госпитализированы в НИИ им. Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ №67 им. Ворохобова, больницу им. Юдина, одного несовершеннолетнего пострадавшего доставили в детскую городскую клиническую больницу №9 им. Сперанского. Для эвакуации была задействована санитарная авиация.

25 декабря автобус съехал в подземный переход и сбил пешеходов. Полиция рассматривает две основные версии произошедшего: техническая неисправность и то, что водитель не справился с управлением.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК и ст. 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение правил дорожного движения).