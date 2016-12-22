Пострадавшим в ДТП с автобусом в Москве выплатят по 500 тыс. руб.

Пострадавшие при ДТП с автобусом в районе станции метро «Славянский бульвар» в Москве получат страховые выплаты по ОСАГО в пределах 500 тыс. руб. за вред здоровью. Об этом РБК сообщили в госпредприятии «Мострансавто», которому принадлежит автобус.

Еще до 400 тыс. руб. выплатят за потерю имущества, добавили в компании. В «Мострансавто» отметили, что родственникам погибших также предусмотрены выплаты, их размер пока не определен.

В госпредприятии также сообщили, что трое пассажиров, которые были в салоне автобуса, кроме водителя и кондуктора, получат выплаты от компании СОГАЗ в размере до 500 тыс. руб.

Рейсовый автобус въехал в подземный пешеходный переход на западе столицы 25 декабря. В результате происшествия, по разным данным, погибли от четырех до пяти человек, еще как минимум 13 пострадали.

Автобус следовал по маршруту «Сколково» — «Славянский бульвар». В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что полиция рассматривает две версии аварии. Как предполагают правоохранительные органы, транспортное средство могло быть неисправно, также ДТП могло произойти из-за того, что водитель не справился с управлением.

Пострадавших доставили в Боткинскую больницу, НИИ им. Склифосовского, ГКБ №67 им. Ворохобова, больницу им. Юдина и детскую городскую больницу им. Сперанского.

Видео: РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Водитель автобуса, 58-летний Виктор Тихонов, заявил, что автобус начал движение самопроизвольно. Как утверждает Тихонов, он пытался остановить транспортное средство, однако тормозная система не сработала.