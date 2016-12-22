Названа компания-оператор въехавшего в подземный переход автобуса

Автобус, который насмерть задавил четверых человек в подземном переходе на станции метро «Славянский бульвар» в Москве, принадлежит «Мострансавто». Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Это был рейсовый автобус с пассажирами, маршрут уточняется», — добавили в Мострансавто.

По данным источника «Интерфакса», попавший в аварию автобус принадлежит Одинцовской транспортной компании. Однако в ООО «Одинцовская транспортная компания» опровергли РБК информацию о том, что автобус принадлежит фирме. «У нас вообще нет пассажирских автобусов», — сказал представитель компании.

Автобус, следовавший до остановки «Сколково», принадлежит «Мострансавто», подтвердили РБК в пресс-службе фонда «Сколково». «Мы выражаем глубочайшую озабоченность и соболезнования. Началось расследование. По результатам будут сделаны выводы, как могло такое произойти. Автобусы возят сотрудников, резидентов, тех, кто живет в Сколково. Фонд поможет семьям погибших, но мы должны разобраться, что случилось», — сказали в пресс-службе.

«Мострансавто не является нашим подрядчиком, это обычный городской маршрут», — добавили в «Сколково».

Автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар» днем 25 декабря. При этом он сбил группу людей, двигавшихся по лестнице.

По разным данным, в ДТП пострадали от 10 до 15 человек. В пресс-службе ГИБДД по Москве РБК сообщили, что, по предварительным данным, погибли четверо. По данным источников ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах, число погибших увеличилось до пяти.