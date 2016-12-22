Водитель въехавшего в людей автобуса в Москве подменял коллегу

Водитель автобуса, который врезался в людей у станции метро «Славянский бульвар», рассказал, что вышел на работу в чужую смену, сообщили источники в правоохранительных органах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В ходе допроса, который проводили сотрудники полиции в машине скорой помощи, выяснилось, что водитель въехавшего в людей в Москве автобуса, 58-летний Тихонов Виктор, проживающий в Подмосковье, не справился с управлением, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. Собеседник в ГИБДД подтвердил эту информацию.

«По словам Тихонова, он тронулся с места, чтобы сократить расстояние перед впереди стоящим автобусом, и не смог его (свой автобус. — РБК) остановить», — сообщил источник. Также известно, что Тихонов подменял своего коллегу и работал не в свою смену.

Ранее в понедельник Следственный комитет сообщил, что на допросе водитель рассказал, что его автобус «внезапно начал самостоятельное движение», а он пытался остановить его, но тормоза не сработали.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 238 УК и ст. 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение правил дорожного движения).

В «Мострансавто», которой принадлежал автобус, рассказали РБК, что водителя зовут Виктор Тихонов, ему 58 лет. В компании добавили, что его водительский стаж составляет более 20 лет, а в «Мострансавто» он работает 17 лет. Перед началом смены он прошел медосмотр, также было проверено и состояние автобуса.

Видео: РБК

Также на предприятии заявили, что пострадавшим выплатят до 500 тыс. руб. по ОСАГО и еще до 400 тыс. за потерю имущества. Размер выплат родственникам погибших пока не определен.