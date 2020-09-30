Шанс Карабаха на признание, ВТБ покидает «Первый». Главные новости РБК
Ереван грозит признанием Карабаха, а Баку — войной до конца; валюта подешевела после директивы правительства, «собянинские каникулы» повлияли на туристический рынок, ВТБ избавился от акций «Первого»; главные новости — в обзоре РБК
Армения и Азербайджан поспорили о признании Карабаха
Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Баку в этом случае грозит войной до конца.
По словам Пашиняна, в числе других возможных опций Еревана — соглашение о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом и подписание договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы предупредил, что если Армения признает независимость Нагорного Карабаха, то это будет означать сожжение всех мостов. «Вот тогда это уже будет только до конца», — сказал он в интервью телеканалу РБК.
28 сентября посол Армении в России Вардан Тогонян заявлял, что вопрос признания независимости Нагорного Карабаха находится в зависимости от тяжести ситуации в зоне боев. «Насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования подойдут к границе Карабаха, настолько этот момент признания [Ереваном] приблизится», — объяснял он.
После роста курсов доллара и евро до рекордных значений (в случае с евро — до показателей начала 2016 года) рубль отыграл часть утраченных позиций. Это произошло после появления сообщений о новой директиве правительства, ограничивающей размер валютных активов госкомпаний.
Курсы валют опустились примерно на 1,9% по сравнению с предыдущей торговой сессией. Доллар к вечеру оказался на отметке 77,6 руб., евро — 91,08 руб.
Накануне выяснилось, что правительство выпустило директиву, которая обязала по меньшей мере трех крупных экспортеров («Газпром», «Роснефть» и «Алросу») ограничить объем валютных активов уровнем 1 октября 2018 года. Схожую директиву для стабилизации валютного рынка правительство уже выпускало в 2014 году.
«Как минимум в краткосрочной перспективе эта мера может заставить государственные компании увеличить продажи иностранной валюты на рынке, что должно поддержать рубль», — рассказала аналитик «Уралсиба» Ирина Лебедева.
Не ставшего «врагом России» экс-премьера Украины уволили
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольда Фокина — первого премьера независимой Украины в 1991–1992 годах.
29 сентября на заседании комитета Верховной рады по госстроительству Фокин заявил, что никогда не был и не будет «врагом России» и не видит доказательств того, что та ведет войну с Украиной.
В офисе Зеленского заявили, что Фокин уволен из-за его «неприемлемых заявлений» и что «каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным».
«Собянинские каникулы» подстегнули спрос на туры
Опрошенные РБК турфирмы сообщили, что 29 сентября резко вырос спрос на октябрьские туры в Турцию, Крым и Краснодарский край. Это произошло сразу после того, как мэр Москвы Сергей Собянин объявил длинные каникулы для школьников из-за коронавируса.
В АТОР отмечают, что продажи туров на школьные каникулы «идут отлично» и количество броней по ряду направлений заметно выше, чем в это же время год назад: ажиотажным спросом пользуется отдых в Турции — у турагентов уже проданы практически все туры на даты с 3 по 11 октября с вылетом из Москвы.
В сети турагентств OnlineTur.ru сообщили, что 29 сентября в середине дня спрос на туры в Турцию с детьми вырос в 4,5 раза.
Длинные каникулы в московских школах связаны со всплеском заболеваемости в столице. Они продлятся две недели, с 5 по 18 октября.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Банк ВТБ, получивший весной 2019 года 20% «Первого канала», избавился от своего пакета акций, выяснил РБК. Кому перешла доля в телеканале — неизвестно.
Контролирующий акционер АО «Первый канал» — государство. Росимуществу принадлежит 38,1% вещателя, еще 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». Владельцем оставшихся 49% с начала 2000-х до 2011 года был Роман Абрамович, однако с 2010 по 2019 год он поэтапно продал их Национальной медиагруппе и структурам ВТБ.
Пакет ВТБ мог вернуться обратно к Роману Абрамовичу, полагают три собеседника РБК на медиарынке. Один из них ранее рассказывал, что в рамках сделки с ВТБ у Абрамовича был опцион получить свои 20% обратно: «Это была страховка на случай, если в отношении бизнесмена будут введены персональные санкции».