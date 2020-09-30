Шанс Карабаха на признание, ВТБ покидает «Первый». Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 78,78 (-0,9) Инвестиции, 12:31
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 92,43 (-0,59) Инвестиции, 12:31
Власти Москвы пообещали школьникам длинные каникулы без домашних заданий Общество, 20:18 На Ибице ввели ограничительные меры из-за коронавируса Общество, 20:18 Неймар возглавил список крупнейших неплательщиков налогов в Испании Спорт, 20:15 Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в убийстве жены мундепа Общество, 20:00 Аналитики назвали дебаты Трампа и Байдена «дном президентской политики» Политика, 19:55 Минфин изменит подход к дивидендным выплатам госкомпаний Экономика, 19:55 СМИ сообщили об аварийной посадке самолета американских ВВС в Одессе Общество, 19:48 Пентхаус с видом на Кремль и зеленые террасы: жилой комплекс в центре РБК и Titul, 19:48 Ереван заявил о передаче Баку управления операцией в Карабахе ВВС Турции Политика, 19:40 Российские Hyundai Creta и Tucson получили лимитированные версии Авто, 19:36 Белорусский клуб отказался играть после ареста баскетболистки Левченко Спорт, 19:31 В Испании задержали болгар и россиян за перевозку гашиша на яхтах Общество, 19:30 Facebook cинхронизировал чаты Instagram и Messenger Стиль, 19:29 Шанс Карабаха на признание, ВТБ покидает «Первый». Главные новости РБК Общество, 19:28
Общество ,  
0 

Шанс Карабаха на признание, ВТБ покидает «Первый». Главные новости РБК

Ереван грозит признанием Карабаха, а Баку — войной до конца; валюта подешевела после директивы правительства, «собянинские каникулы» повлияли на туристический рынок, ВТБ избавился от акций «Первого»; главные новости — в обзоре РБК

Армения и Азербайджан поспорили о признании Карабаха

Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Баку в этом случае грозит войной до конца.

  • По словам Пашиняна, в числе других возможных опций Еревана — соглашение о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом и подписание договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.
  • Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы предупредил, что если Армения признает независимость Нагорного Карабаха, то это будет означать сожжение всех мостов. «Вот тогда это уже будет только до конца», — сказал он в интервью телеканалу РБК.
  • 28 сентября посол Армении в России Вардан Тогонян заявлял, что вопрос признания независимости Нагорного Карабаха находится в зависимости от тяжести ситуации в зоне боев. «Насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования подойдут к границе Карабаха, настолько этот момент признания [Ереваном] приблизится», — объяснял он.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Доллар и евро приостановили взлет

После роста курсов доллара и евро до рекордных значений (в случае с евро — до показателей начала 2016 года) рубль отыграл часть утраченных позиций. Это произошло после появления сообщений о новой директиве правительства, ограничивающей размер валютных активов госкомпаний.

  • Курсы валют опустились примерно на 1,9% по сравнению с предыдущей торговой сессией. Доллар к вечеру оказался на отметке 77,6 руб., евро — 91,08 руб.
  • Накануне выяснилось, что правительство выпустило директиву, которая обязала по меньшей мере трех крупных экспортеров («Газпром», «Роснефть» и «Алросу») ограничить объем валютных активов уровнем 1 октября 2018 года. Схожую директиву для стабилизации валютного рынка правительство уже выпускало в 2014 году.
  • «Как минимум в краткосрочной перспективе эта мера может заставить государственные компании увеличить продажи иностранной валюты на рынке, что должно поддержать рубль», — рассказала аналитик «Уралсиба» Ирина Лебедева.
Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Не ставшего «врагом России» экс-премьера Украины уволили

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольда Фокина — первого премьера независимой Украины в 1991–1992 годах.

  • 29 сентября на заседании комитета Верховной рады по госстроительству Фокин заявил, что никогда не был и не будет «врагом России» и не видит доказательств того, что та ведет войну с Украиной.
  • В офисе Зеленского заявили, что Фокин уволен из-за его «неприемлемых заявлений» и что «каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным».

«Собянинские каникулы» подстегнули спрос на туры

Опрошенные РБК турфирмы сообщили, что 29 сентября резко вырос спрос на октябрьские туры в Турцию, Крым и Краснодарский край. Это произошло сразу после того, как мэр Москвы Сергей Собянин объявил длинные каникулы для школьников из-за коронавируса.

  • В АТОР отмечают, что продажи туров на школьные каникулы «идут отлично» и количество броней по ряду направлений заметно выше, чем в это же время год назад: ажиотажным спросом пользуется отдых в Турции — у турагентов уже проданы практически все туры на даты с 3 по 11 октября с вылетом из Москвы.
  • В сети турагентств OnlineTur.ru сообщили, что 29 сентября в середине дня спрос на туры в Турцию с детьми вырос в 4,5 раза.
  • Длинные каникулы в московских школах связаны со всплеском заболеваемости в столице. Они продлятся две недели, с 5 по 18 октября.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

ВТБ вышел из числа акционеров «Первого канала»

Банк ВТБ, получивший весной 2019 года 20% «Первого канала», избавился от своего пакета акций, выяснил РБК. Кому перешла доля в телеканале — неизвестно.

  • Контролирующий акционер АО «Первый канал» — государство. Росимуществу принадлежит 38,1% вещателя, еще 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». Владельцем оставшихся 49% с начала 2000-х до 2011 года был Роман Абрамович, однако с 2010 по 2019 год он поэтапно продал их Национальной медиагруппе и структурам ВТБ.
  • Пакет ВТБ мог вернуться обратно к Роману Абрамовичу, полагают три собеседника РБК на медиарынке. Один из них ранее рассказывал, что в рамках сделки с ВТБ у Абрамовича был опцион получить свои 20% обратно: «Это была страховка на случай, если в отношении бизнесмена будут введены персональные санкции». 
Автор
Георгий Тадтаев
главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter