Шанс Карабаха на признание, ВТБ покидает «Первый». Главные новости РБК

Доллар и евро приостановили взлет

После роста курсов доллара и евро до рекордных значений (в случае с евро — до показателей начала 2016 года) рубль отыграл часть утраченных позиций. Это произошло после появления сообщений о новой директиве правительства, ограничивающей размер валютных активов госкомпаний.

Курсы валют опустились примерно на 1,9% по сравнению с предыдущей торговой сессией. Доллар к вечеру оказался на отметке 77,6 руб., евро — 91,08 руб.

Накануне выяснилось, что правительство выпустило директиву, которая обязала по меньшей мере трех крупных экспортеров («Газпром», «Роснефть» и «Алросу») ограничить объем валютных активов уровнем 1 октября 2018 года. Схожую директиву для стабилизации валютного рынка правительство уже выпускало в 2014 году.

«Как минимум в краткосрочной перспективе эта мера может заставить государственные компании увеличить продажи иностранной валюты на рынке, что должно поддержать рубль», — рассказала аналитик «Уралсиба» Ирина Лебедева.

Не ставшего «врагом России» экс-премьера Украины уволили

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольда Фокина — первого премьера независимой Украины в 1991–1992 годах.

29 сентября на заседании комитета Верховной рады по госстроительству Фокин заявил, что никогда не был и не будет «врагом России» и не видит доказательств того, что та ведет войну с Украиной.

В офисе Зеленского заявили, что Фокин уволен из-за его «неприемлемых заявлений» и что «каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным».

«Собянинские каникулы» подстегнули спрос на туры

Опрошенные РБК турфирмы сообщили, что 29 сентября резко вырос спрос на октябрьские туры в Турцию, Крым и Краснодарский край. Это произошло сразу после того, как мэр Москвы Сергей Собянин объявил длинные каникулы для школьников из-за коронавируса.

В АТОР отмечают, что продажи туров на школьные каникулы «идут отлично» и количество броней по ряду направлений заметно выше, чем в это же время год назад: ажиотажным спросом пользуется отдых в Турции — у турагентов уже проданы практически все туры на даты с 3 по 11 октября с вылетом из Москвы.

В сети турагентств OnlineTur.ru сообщили, что 29 сентября в середине дня спрос на туры в Турцию с детьми вырос в 4,5 раза.

Длинные каникулы в московских школах связаны со всплеском заболеваемости в столице. Они продлятся две недели, с 5 по 18 октября.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

ВТБ вышел из числа акционеров «Первого канала»

Банк ВТБ, получивший весной 2019 года 20% «Первого канала», избавился от своего пакета акций, выяснил РБК. Кому перешла доля в телеканале — неизвестно.