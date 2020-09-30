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Политика ,  
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Зеленский уволил отказавшегося быть «врагом России» экс-премьера Украины

Решение об увольнении Фокина в офисе Зеленского объяснили «неприемлемыми заявлениями» по поводу отсутствия прямых доказательств участия России в войне с Украиной и невозможности стать «врагом России»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sarah Silbiger / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выводе из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Витольда Фокина, бывшего в 1991–1992 годах первым главой правительства независимой Украины. Тем же указом Фокин был освобожден от должности первого заместителя главы украинской делегации.

Решение об увольнении Фокина объяснили его «неприемлемыми заявлениями» по поводу отсутствия прямых доказательств участия России в войне с Украиной и невозможности стать «врагом России».

«Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение. Тем более официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой», — говорится в сообщении офиса президента Украины.

29 сентября на заседании комитета Верховной рады по госстроительству Фокин заявил, что никогда не был и не будет «врагом России» и не видит доказательств того, что та ведет войну с Украиной.

После этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Фокин должен покинуть ТКГ.

В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу
Политика
Андрей Ермак

В опубликованном 30 сентября заявлении офиса президента говорится, что заявления Фокина «категорически расходятся с официальными позициями государства», а целью деятельности украинских представителей в ТКГ названо «достижение устойчивого мира только на украинских условиях».

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Витольд Фокин родился в 1932 году на нынешней территории Запорожской области Украины, многие годы работал на различных должностях на угольных шахтах Донбасса. После 1971 года работал в Госплане УССР и правительстве республики, став в конце 1990 года его руководителем. Также в 1990–1991 годах был членом ЦК КПСС.

В декабре 1991 года, как премьер-министр Украины, Фокин вместе с президентом республики Леонидом Кравчуком подписал Беловежское соглашение о создании СНГ, фактически означавшее ликвидацию СССР. В октябре 1992 года ушел в отставку в связи с тем, что Верховная рада Украины выразила его правительству недоверие. С тех пор важных государственных постов не занимал вплоть до августа 2020 года, когда он был назначен заместителем представителя Украины в ТКГ. В том же месяце в партии «Европейская солидарность» призвали к отставке Фокина.

Автор
Евгений Калюков
Украина Владимир Зеленский
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В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу
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