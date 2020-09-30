Зеленский уволил отказавшегося быть «врагом России» экс-премьера Украины

Решение об увольнении Фокина в офисе Зеленского объяснили «неприемлемыми заявлениями» по поводу отсутствия прямых доказательств участия России в войне с Украиной и невозможности стать «врагом России»

Владимир Зеленский (Фото: Sarah Silbiger / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выводе из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Витольда Фокина, бывшего в 1991–1992 годах первым главой правительства независимой Украины. Тем же указом Фокин был освобожден от должности первого заместителя главы украинской делегации.

Решение об увольнении Фокина объяснили его «неприемлемыми заявлениями» по поводу отсутствия прямых доказательств участия России в войне с Украиной и невозможности стать «врагом России».

«Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение. Тем более официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой», — говорится в сообщении офиса президента Украины.

29 сентября на заседании комитета Верховной рады по госстроительству Фокин заявил, что никогда не был и не будет «врагом России» и не видит доказательств того, что та ведет войну с Украиной.

После этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Фокин должен покинуть ТКГ.