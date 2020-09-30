Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

Правительство потребовало от госкомпаний довести резервы в валюте до уровня не выше, чем был 1 октября 2018 года. Схожая директива напарвлялась им в 2014 году на фоне валютного кризиса

Российские госкомпании получили новую директиву, ограничивающую размер валютных активов уровнем октября 2018 года. Это следует из данных госкомпаний, размещенных на сервере раскрытия информации. Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

В сообщениях «Алросы» и «Роснефти» о заседаниях советов директоров компаний упоминается директива правительства от 1 сентября под номером № 8036п-П13. «Роснефть» содержание директивы не раскрывает, но в сообщении «Алросы» указано, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 года». Это же требование распространяется и на дочерние компании.

В сообщении «Газпрома» директива правительства не упоминается, однако в повестке заседания, прошедшего 29 сентября, указан пункт «об уровне чистых валютных активов».

РБК направил запросы в пресс-службу правительства, Минфина и Центробанка, а также в «Алросу», «Роснефть» и «Газпром».