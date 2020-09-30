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Технологии и медиа ,  
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ВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала»

У «Первого канала» меняются акционеры. Банк ВТБ, получивший 20% вещателя весной 2019 года у Романа Абрамовича, избавился от своего пакета. Акции могли вернуться к Абрамовичу, указывают источники РБК на медиарынке
ВТБ VTBR ₽0,03451 -0,22% Купить
Фото:Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

ВТБ перестал быть владельцем 20% акций «Первого канала», следует из раскрытия информации ПАО «Банк ВТБ». Кому перешел пакет, в сообщении не указано.

РБК направил запросы в пресс-службу ВТБ и «Первого канала».

Контролирующий акционер АО «Первый канал» — государство. Росимуществу принадлежит 38,1% вещателя, еще 9,1% — у ФГУП ИТАР-ТАСС, 3% — у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино».

Владельцем оставшихся 49% с начала 2000-х до 2011 года был Роман Абрамович. В декабре 2010 года 25% «Первого канала» у него за $145 млн приобрела Национальная медиа группа (весь канал таким образом тогда был оценен в $580 млн). Летом 2018 года доля Национальной медиа группы увеличилась на 4%, до 29%. Абрамович был вынужден сократить свой пакет, так как получил гражданство Израиля, а по закону «О СМИ» иностранцы не могут владеть более 20% в любой компании-учредителе российского СМИ. Сумма сделки не сообщалась.

«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Окончательно Абрамович вышел из бизнеса «Первого канала» в марте 2019 года. Оставшиеся 20% перешли к ВТБ. Сумма этой сделки также не раскрывалась.

Представитель Национальной медиа группы отказался от комментариев. РБК направил запросы другим акционерам «Первого канала».

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Пакет ВТБ мог вернуться обратно к Роману Абрамовичу, полагают три собеседника РБК на медиарынке. Один из них ранее рассказывал, что в рамках сделки с ВТБ у Абрамовича был опцион получить свои 20% обратно: «Это была страховка на случай, если в отношении бизнесмена будут введены персональные санкции».

РБК направил запрос представителю Романа Абрамовича.

Сам Абрамович в 2011 году заявлял, что «Первый канал» не смог «показать хороших результатов» и отставал от других российских компаний «по темпам повышения стоимости активов».«В целом мои опасения по поводу того, что эта инвестиция [в акции «Первого канала»] не будет особенно выгодной по крайней мере по сравнению с другими российскими инвестициями, оправдались», — говорил тогда бизнесмен.

Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале»
Бизнес
Фото:Олег Яковлев / РБК

«Первый канал» имеет колоссальные позиции на рынке, — заявлял весной 2019 года первый зампрезидента ВТБ Юрий Соловьев. — А произошедшая цифровая трансформация средств массовой информации открывает новые возможности перед телеканалом, и мы верим в успех усилий менеджмента в дальнейшей цифровизации канала и развитии digital-контента».

К этому моменту «Первый канал» уже несколько лет проигрывал звание самого популярного в стране вещателя «России 1», флагманскому каналу ВГТРК. По итогам 2019 года среднесуточная доля аудитории «России 1» среди всех зрителей старше 14 лет равнялась, согласно измерениям Mediascope, 11,8%, «Первого канала» — 10,4% (это означает, что в среднем 11,8% всех телезрителей в прошлом году выбирали программы «России 1», 10,4% — «Первого»).

По итогам 2019 года чистый убыток АО «Первый канал» по РСБУ составил, согласно данным базы СПАРК, 4,1 млрд руб. при выручке почти 27 млрд руб. По итогам 2018 года это были соответственно 6,8 млрд и 32,8 млрд руб. Кредиторская задолженность АО «Первый канал» на 31 декабря 2019 года равнялась 20,4 млрд руб., годом ранее это был 21 млрд руб.

За последние годы у вещателя скопились долги перед партнерами: в частности, задолженность перед своим акционером, телецентром «Останкино», на январь 2020 года превышала 1,3 млрд руб., из них просроченная — 1 млрд руб., указывало «Останкино» в своем годовом отчете. «Первый канал» настаивал на том, что по состоянию на июнь 2020 года эти долги были погашены.

С 2017 года АО «Первый канал» периодически получает субсидии на производство и закупку контента, которые позволяют ему рассчитываться с подрядчиками. Три года назад на эти цели были выделены 3 млрд руб., в прошлом году — 2,5 млрд руб., в этом — 6,5 млрд руб. В проекте федерального бюджета на 2021 год господдержка «Первому» определена в 6 млрд руб., такую же сумму вещатель может получить и в 2022 году.

Авторы
Сергей Соболев, Елизавета Ефимович, Ирина Парфентьева
«Первый канал» ВТБ
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