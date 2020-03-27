Что случилось за день. Главные новости РБК

Кремль выбрал новые даты голосования по Конституции, московские ограничения распространят на всю Россию, как ЦБ поддержит население и сколько протянет экономика при нефти по $25; главные новости — в обзоре РБК

В Кремле наметили новые предварительные даты голосования по Конституции

Новыми ориентировочными датами проведения голосования по поправкам к Конституции выбраны 27 мая и 3 июня, сообщили РБК близкие к Кремлю источники.

Обе даты приходятся на среду, как и 22 апреля, на которое было изначально назначено голосование. День голосования сделают выходным.

Собеседники РБК также допускают перенос на единый день голосования в сентябре этого года. Но в Кремле это рассматривают как нежелательный сценарий. В любом случае все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Президент Владимир Путин объявил о переносе дня голосования по поправкам в Конституцию в обращении к нации 25 марта. Новую дату он не назвал. Решение будет принято в зависимости от развития ситуации в стране, подчеркнул Путин.

Мишустин потребовал расширить принятые в Москве ограничения на всю страну

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить на все регионы меры, которые уже приняты в Москве и Московской области. Речь идет о ближайшей неделе, объявленной Владимиром Путиным нерабочей. Мишустин уточнил, что ограничения касаются индустрии развлечений и досуга.