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Что случилось за день. Главные новости РБК

Кремль выбрал новые даты голосования по Конституции, московские ограничения распространят на всю Россию, как ЦБ поддержит население и сколько протянет экономика при нефти по $25; главные новости — в обзоре РБК

В Кремле наметили новые предварительные даты голосования по Конституции

Новыми ориентировочными датами проведения голосования по поправкам к Конституции выбраны 27 мая и 3 июня, сообщили РБК близкие к Кремлю источники.

  • Обе даты приходятся на среду, как и 22 апреля, на которое было изначально назначено голосование. День голосования сделают выходным.
  • Собеседники РБК также допускают перенос на единый день голосования в сентябре этого года. Но в Кремле это рассматривают как нежелательный сценарий. В любом случае все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
  • Президент Владимир Путин объявил о переносе дня голосования по поправкам в Конституцию в обращении к нации 25 марта. Новую дату он не назвал. Решение будет принято в зависимости от развития ситуации в стране, подчеркнул Путин.

Мишустин потребовал расширить принятые в Москве ограничения на всю страну

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить на все регионы меры, которые уже приняты в Москве и Московской области. Речь идет о ближайшей неделе, объявленной Владимиром Путиным нерабочей. Мишустин уточнил, что ограничения касаются индустрии развлечений и досуга.

  • В Москве и Московской области с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все парки, кафе, рестораны, музеи и другие общественные места. Работу приостановят и точки розничной торговли, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Сегодня столичный мэр Сергей Собянин разрешил в этот период работу салонов связи и зоомагазинов.
  • Еще на более радикальные меры пошла Карелия. Регион стал первым в России, где будет остановлена работа общественного транспорта за исключением такси. «Общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции», — объяснил глава Карелии Артур Парфенчиков. Ограничения будут действовать с 29 марта по 4 апреля.
  • За минувшие сутки в России обнаружены 196 новых случаев заражения коронавирусом, один человек умер (всего скончались трое, все в Москве). Общее число зараженных превысило 1 тыс. человек.

ЦБ озвучил меры поддержки банков, граждан и бизнеса

На прошлой неделе ЦБ опубликовал меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора, в которых указал на возможность установить максимальный размер комиссии за эквайринг для интернет-магазинов. Банковские и платежные ассоциации предупредили ЦБ, что это приведет к монополизации рынка крупными игроками, а выгоду в конечном счете получат не потребители, а магазины.

  • Несмотря на это, Банк России все же предписал временно (с 15 апреля по 30 сентября 2020 года) снизить комиссию за прием карт для онлайн-магазинов до 1%. Сейчас ее средний размер составляет 1,2–2,2%. Речь идет о сайтах, торгующих продуктами питания, лекарствами, одеждой, товарами повседневного спроса и др. Мера поможет гражданам не покидать дома во время карантина.
  • Среди других мер, принятых ЦБ, — субсидирование банков на 150 млрд руб. для кредитования малого и среднего бизнеса. Эти деньги должны пойти на выплаты зарплат сотрудникам.
  • Помимо этого, регулятор рекомендовал бюро кредитных историй (БКИ) временно не портить кредитные истории россиян из-за коронавируса. Предполагается, что БКИ не будут ухудшать индивидуальные рейтинги клиентов, которые попросят кредитные каникулы в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года.

Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25

Благодаря гибкой системе налогообложения и накопленным золотовалютным запасам Россия способна выдерживать цену на нефть в $25 за баррель в течение полугода — года, заявил в интервью телеканалу РБК замминистра энергетики Павел Сорокин.

  • Если цены будут держаться на этом уровне в течение двух-трех лет, то это создаст для страны большие проблемы, отметил он.
  • Сейчас рынок в панике, но как только он увидит первые индикаторы восстановления спроса, инвесторы начнут думать более фундаментально, и цена сбалансируется до уровня в $40–45 за баррель, прогнозирует чиновник.
  • Цена на нефть марки Brent рухнула на 30%, после того как 9 марта Россия и страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки по сокращению добычи нефти, а Саудовская Аравия решила нарастить производство и объявила прежним партнерам ценовую войну. 27 марта Brent стоила $26 за баррель.
Автор: Сергей Витько
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