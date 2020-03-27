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Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25

Если цены на нефть будут держаться на уровне в $25 в течение двух-трех лет, это создаст для России большие проблемы, считает замминистра энергетики Сорокин. По его словам, рост цен будет зависеть от ситуации с коронавирусом
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Россия сможет выдерживать цену на нефть в $25 в течение полугода — года благодаря гибкой системе налогообложения (около 65% от цены нефти в виде налогов получает бюджет, а не нефтяные компании), заявил в интервью телеканалу РБК замминистра энергетики Павел Сорокин. При этом бюджет недополучит доходы, но Россия накопила значительные золотовалютные запасы, объяснил замминистра.

Пережить сложный период промышленной индустрии поможет и девальвация, признал Сорокин. Он добавил, что девальвация — это «неприятно», так как всегда воспринимается негативно и действительно бьет по реальным доходам населения. После обвала цен на нефть в начале марта рухнул и курс рубля. На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб.

Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
Минэнерго считает, что цена на нефть будет меняться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом и сокращения производства на нефтяном рынке. Сейчас рынок в панике, и цена падает до того уровня, где начинается «уничтожение предложения», говорит Сорокин.
Но, по его словам, как только рынок увидит первые индикаторы восстановления спроса после завершения карантинных мероприятий в нескольких странах, инвесторы начнут думать более фундаментально и цена сбалансируется до уровня в $40–45 за баррель, этот уровень чиновник называет справедливым. Пока Минэнерго не рассматривает сценарий, при котором цена в $25 за баррель установится на долгосрочный период, следует из слов заместителя министра.
Цена на нефть эталонного сорта Brent рухнула на 30% после того, как 9 марта Россия и страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки по сокращению добычи нефти (истекает 1 апреля) и Саудовская Аравия решила нарастить производство на треть до 12 млн баррелей в сутки и объявила прежним партнерам ценовую войну. 27 марта Brent стоила $26 за баррель.
Будут ли российские компании наращивать добычу с 1 апреля, Сорокин не сказал. По его словам, компании будут руководствоваться экономическим смыслом, так как их цель — зарабатывать, а не увеличивать добычу любой ценой.
Автор: Алина Фадеева, Илья Доронов
Теги: цена на нефть
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