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Пандемия коронавируса ,  
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ЦБ рекомендовал не портить кредитные истории россиян из-за коронавируса

Россияне, попросившие о кредитных каникулах из-за эпидемии, не должны стать менее надежными заемщиками в глазах банков, считает ЦБ. Он предлагает бюро кредитных историй временно не ухудшать оценки таких клиентов
Фото: Евгений Синицин / Xinhua / Global Look Press

Банк России предложил защитить кредитные истории заемщиков, попросивших  у банков и микрофинансовых компаний отсрочку при расплате по ссудам из-за коронавируса, следует из сообщения на сайте регулятора. ЦБ рекомендовал бюро кредитных историй (БКИ) временно не учитывать в своих скоринговых оценках факт реструктуризации долга, чтобы у таких заемщиков не была испорчена кредитная история.

Банк России также выступил за внесение аналогичных поправок в закон «О кредитных историях». Предполагается, что БКИ не будут ухудшать индивидуальные рейтинги клиентов, которые попросят кредитные каникулы в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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РБК направил запрос в крупнейшие БКИ и банки.

Чем могут воспользоваться российские заемщики

Банк России 20 марта рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам (КПК) пойти навстречу заемщикам, заболевшим коронавирусной инфекцией. В частности, реструктурировать задолженность таких клиентов, не начислять штрафы и пени при просрочке, а также не взыскивать с них заложенное имущество.

Позднее президент Владимир Путин предложил расширить кредитные каникулы на всех россиян, кто столкнется со снижением доходов, потерей работы или выходом на больничный. Послабления будут касаться и ипотечных, и потребительских кредитов.

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Крупнейшие банки уже обещали индивидуально рассматривать заявления клиентов, попавших в сложную жизненную ситуацию. Среди них — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, МКБ, «Открытие». Некоторые кредитные организации предлагали такую услугу не только заболевшим COVID-19, но и тем, кто столкнулся с падением дохода из-за карантина.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, пандемия, кредитные истории
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