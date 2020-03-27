ЦБ рекомендовал не портить кредитные истории россиян из-за коронавируса

Россияне, попросившие о кредитных каникулах из-за эпидемии, не должны стать менее надежными заемщиками в глазах банков, считает ЦБ. Он предлагает бюро кредитных историй временно не ухудшать оценки таких клиентов

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Банк России предложил защитить кредитные истории заемщиков, попросивших у банков и микрофинансовых компаний отсрочку при расплате по ссудам из-за коронавируса, следует из сообщения на сайте регулятора. ЦБ рекомендовал бюро кредитных историй (БКИ) временно не учитывать в своих скоринговых оценках факт реструктуризации долга, чтобы у таких заемщиков не была испорчена кредитная история.

Банк России также выступил за внесение аналогичных поправок в закон «О кредитных историях». Предполагается, что БКИ не будут ухудшать индивидуальные рейтинги клиентов, которые попросят кредитные каникулы в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года.

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