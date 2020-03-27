Мишустин потребовал расширить принятые в Москве ограничения на всю страну

Михаил Мишустин (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Глава правительства Михаил Мишустин, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, потребовал распространить введенные в Москве ограничения на все регионы страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», — сказал он.

Премьер дал поручение уже в пятницу, 27 марта, рассчитать объем средств, необходимый всем субъектам для обеспечения необходимого числа койко-мест и оборудования для борьбы с вирусом. По его словам, Минфин должен в течение дня рассмотреть вопрос источников и довести средства до регионов. «Это будет на постоянном контроле», — добавил он.

Как отметил Мишустин, России удалось выиграть время в борьбе с коронавирусом. По его мнению, это позволяет применять самые эффективные меры из тех, что были применены другими странами.