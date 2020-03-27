ЦБ прокредитует банки для обеспечения зарплат сотрудникам в малом бизнесе

ЦБ направит 150 млрд руб. для банков, предоставляющих кредиты малому и среднему бизнесу, которые пойдут на выплаты по зарплате сотрудникам. Первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил о субсидировании ставок до 0% правительством

Андрей Белоусов (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Центробанк направит до 150 млрд руб. на поддержку кредитования банками малых и средних предпринимателей для того, чтобы обеспечить выплаты по зарплате работникам данных предприятий без задержек. Об этом говорится в распоряжении ЦБ.

Регулятор предполагает выдавать банкам кредиты для этих целей под 4% годовых сроком на год. Максимальный объем выданных средств будет рассчитываться исходя из объема портфеля кредитов, выданных банками предприятиям малого и среднего бизнеса для расчетов по заработной плате в соответствии с одобренной правительством программой. Центробанк уточнил, что ставки по кредитам, предоставляемым банками предприятиям, в течение полугода не должны превышать установленную программой.

Ранее ЦБ сообщал, что расширит программу рефинансирования по кредитам. В качестве лимита по рефинансированию Банк России установил 500 млрд руб.

Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече президента с предпринимателями объявил, что правительство совместно со Сбербанком и банком ВТБ разработает проект по кредитованию бизнеса. Белоусов тогда говорил о кредитах с субсидированием процентных ставок в предельном случае до 0% и высоким гарантийным покрытием. По его словам, речь идет о «коротких кредитах», рассчитанных на полгода. «Дальше будем смотреть», — сказал первый вице-премьер.