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ЦБ прокредитует банки для обеспечения зарплат сотрудникам в малом бизнесе

ЦБ направит 150 млрд руб. для банков, предоставляющих кредиты малому и среднему бизнесу, которые пойдут на выплаты по зарплате сотрудникам. Первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил о субсидировании ставок до 0% правительством
Андрей Белоусов (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Центробанк направит до 150 млрд руб. на поддержку кредитования банками малых и средних предпринимателей для того, чтобы обеспечить выплаты по зарплате работникам данных предприятий без задержек. Об этом говорится в распоряжении ЦБ.

Регулятор предполагает выдавать банкам кредиты для этих целей под 4% годовых сроком на год. Максимальный объем выданных средств будет рассчитываться исходя из объема портфеля кредитов, выданных банками предприятиям малого и среднего бизнеса для расчетов по заработной плате в соответствии с одобренной правительством программой. Центробанк уточнил, что ставки по кредитам, предоставляемым банками предприятиям, в течение полугода не должны превышать установленную программой.

Ранее ЦБ сообщал, что расширит программу рефинансирования по кредитам. В качестве лимита по рефинансированию Банк России установил 500 млрд руб.

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
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Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече президента с предпринимателями объявил, что правительство совместно со Сбербанком и банком ВТБ разработает проект по кредитованию бизнеса. Белоусов тогда говорил о кредитах с субсидированием процентных ставок в предельном случае до 0% и высоким гарантийным покрытием. По его словам, речь идет о «коротких кредитах», рассчитанных на полгода. «Дальше будем смотреть», — сказал первый вице-премьер.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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На прошлой неделе правительство и ЦБ сообщили о мерах по поддержке экономики в связи с пандемией коронавируса. Среди них, в частности, отсрочка на три месяца по выплате аренды для малого и среднего бизнеса, обнуление импортных пошлин и создание «зеленого коридора» для поставщиков социально значимых товаров, отсрочка взыскания налогов для авиации и туристической отрасли, предоставление возможности банкам кредитовать предприятия в сфере туризма без ухудшения оценки их финансового состояния, отмена штрафов для поставщиков за срыв госконтрактов и другие.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Центробанк, малый бизнес
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