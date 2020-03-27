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ЦБ снизил комиссию за прием карт для онлайн-магазинов

Банк России временно уменьшил до 1% эквайринговую комиссию для интернет-продавцов еды, лекарств и одежды. Это должно помочь гражданам не выходить из дома и покупать товары онлайн, чтобы не заразиться новым коронавирусом
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Банк России принял решение ограничить максимальное значение комиссий за прием карт онлайн-ретейлерами на уровне 1%. Это одна из новых мер, принятых ЦБ для поддержки экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса.

Сейчас средний размер комиссии за эквайринг составляет 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара. Уменьшенный размер комиссии будет действовать с 15 апреля по 30 сентября 2020 года для магазинов продуктов питания, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса. Снижение также предусмотрено для торговцев бытовой техникой, электроникой и средствами связи, но при условии, что покупка не превышает 20 тыс. руб.

«В условиях распространения пандемии коронавируса дистанционная торговля становится все более важной для населения и предприятий», — говорится в сообщении ЦБ. По мнению регулятора, снижение комиссии даст возможность торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом, а гражданам — осуществлять онлайн-покупки, не выходя из дома.

Комиссия за эквайринг — это плата за прием карт, которые банки берут с магазинов. Основная часть тарифа — межбанковская комиссия (интерчейндж, заработок банка — эмитента карты) — устанавливается в соответствии с правилами платежной системы. Оставшаяся часть — это комиссия банка-эквайера (отвечает за прием платежей в магазине) и комиссии в адрес платежной системы (в среднем 0,3%). Эту комиссию рынок всегда устанавливал самостоятельно, однако в прошлом году ЦБ получил право регулировать комиссии на платежном рынке.

Утром 27 марта банковские и платежные ассоциации направили совместное заявление председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предупредили о последствиях регулирований эквайринговых тарифов. По мнению участников платежного рынка, это может привести к монополизации эквайринговых услуг, а магазины в свою очередь не снизят стоимость товаров для потребителей.

В свою очередь президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сказал РБК, что сэкономленные от снижения эквайринговых комиссий средства интернет-магазины могут направить на зарплату новым сотрудникам (курьерам, сборщикам заказов, водителям), которых сейчас в срочном порядке набирают в штат, чтобы обеспечить бесперебойную доставку товаров в условиях роста заказов из-за пандемии. По мнению Соколова, эквайринговую ставку надо было снизить до 0,4%.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: ЦБ, эквайринг
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