Победа Нурмагомедова, лекарства без маркировки. Главные новости РБК

В Ленинградской области убили «хозяина Выборга» — бизнесмена Александра Петрова

Вечером 24 октября тело выборгского бизнесмена Александра Петрова нашли во дворе его загородного дома в поселке Великое. На трупе обнаружили огнестрельное ранение.

Убийство, как сообщали правоохранительные органы, произошло около 18:00. На место преступления выехало все руководство Следственного комитета по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В СК сообщили, что убийство носило заказной характер: в бизнесмена стреляли с противоположного берега реки, когда он находился во дворе своего коттеджа.

Следователи опубликовали видеозапись, сделанную на месте убийства бизнесмена. На кадрах показан двор загородного дома, в котором нашли тело Петрова, с оградительными лентами.

61-летний Александр Петров были отцом первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Его называли «хозяином Выборга», он владел десятками компаний, в том числе долями в ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания», а также «Первом мурманском терминале» в порту Мурманска.

Российским аптекам разрешили продавать лекарства без обязательной маркировки

Минпромторг сообщил, что теперь дистрибьюторы могут продавать лекарственные средства без подтверждения маркировки. Перед этим в некоторых российских регионах появилась информация о дефиците противовирусных препаратов.

Глава министерства Денис Мантуров сообщил, что систему маркировки лекарств решено временно перевести в уведомительный режим из-за технической неготовности дистрибьюторов и аптек в регионах работать с маркированными препаратами.

До этого в Перми, на Кузбассе и Алтае возникли перебои с противовирусными и антибактериальными средствами: из-за проблем с маркировкой лекарства лежали на складах, их не могли отпустить покупателям.

Весной фармакологические компании просили российские власти перенести обязательную маркировку лекарств из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Зарубежные специалисты не успели настроить оборудование для работы новой системы.

На танкере в Азовском море прогремел взрыв

Вечером в субботу на танкере «Генерал Ази Асланов», который шел в Ростов-на-Дону, взорвался второй танк, судно получило серьезные пробоины. Пожара после взрыва не возникло. Судно осталось на плаву, и позже его отбуксировали на стоянку в районе порта «Кавказ». После взрыва за бортом оказались три члена экипажа, их все еще ищут.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, совершенном ответственным за их соблюдение, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствие полагает, что на судне произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости «Нафта».

Главу космического центра «Восточный» задержали по подозрению в подстрекательстве к махинациям

СК задержал директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова, сообщил «Коммерсантъ». Организация является филиалом Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) и занимается эксплуатацией объектов одноименного космодрома. В отношении Бобкова завели уголовное дело по статьям за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.