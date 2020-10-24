В Росморречфлоте сообщили о сильных повреждениях танкера в Азовском море

В результате взрыва танкер «Генерал Ази Асланов» получил большие пробоины, сообщили в Росморречфлоте. На месте работают сотрудники Росприроднадзора, которые оценят уровень загрязнения, сообщили РБК в пресс-службе Минприроды

Танкер «Генерал Ази Асланов» (Фото: mnr.gov / Facebook)

Танкер «Генерал Ази Асланов», на котором вечером 24 октября на выходе из Керченского пролива в Азовское море произошел взрыв, получил серьезные пробоины. Об этом сообщили в Росморречфлоте, передает ТАСС.

«Повреждения значительные. Пробоины больших размеров. Размер будет уточняться, когда подойдут специалисты», — заявил собеседник агентства.

Как сообщили РБК в пресс-службе Минприроды, к месту происшествия уже вышел катер с боновыми ограждениями на борту, которые будут оперативно установлены и помогут обозначить зону возможных последствий случившегося для акватории.

«На месте уже работают специалисты Росприроднадзора, которым предстоит установить уровень загрязнения», — добавили в пресс-службе.