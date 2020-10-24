«Коммерсант» узнал о задержании главы космического центра «Восточный»

Директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова задержали по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Следственном комитете.

В отношении Бобкова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 285 и ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 292 УК (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу). Директора «Восточного» задержали на двое суток, пишет газета.

По данным издания, его вызвали в следственное управление СК по Амурской области для дачи показаний по уголовному делу главного инспектора 119-го отдела ГАСН Минобороны Дмитрия Фоминцева. Последнего обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. После допроса Бобкову сообщили, что в отношении него также заведено дело.

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