Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный Евгения Рогозу
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» Евгения Рогозу. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Кроме того, на производственном совещании на космодроме Рогозин объявил выговоры генеральному директору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову и главному инженеру Владимиру Жуку.
Накануне «Коммерсантъ» сообщал, что директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова задержали по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.
По информации издания, Бобкова вызвали дать показания по уголовному делу в отношении главного инспектора 119-го отдела ГАСН Минобороны Дмитрия Фоминцева. По версии следствия, во время проверок тот сознательно не обращал внимания на дефекты при строительстве объектов космодрома «Восточный», чтобы перейти на более высокооплачиваемую работу в ЦЭНКИ, пишет газета.