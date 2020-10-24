Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный Евгения Рогозу

После допроса Бобкову сообщили, что против него также возбуждено дело. По версии следствия, он подстрекал Фоминцева к служебным нарушениям при приемке в эксплуатацию водозаборных сооружений, предназначавшихся для водоснабжения космодрома Восточный и закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковский.

Космический центр «Восточный» — филиал ЦЭНКИ. Таким образом Охлопков является непосредственным начальником Бобкова. Рогоза возглавлял дирекцию по строительству космодрома с апреля 2019 года.