Фармкомпании попросили перенести маркировку лекарств из-за коронавируса

Из-за ограничений в связи с пандемией, зарубежные специалисты не успели настроить оборудование для подготовки к обязательной маркировке лекарств, утверждают в ассоциации фармпроизводителей

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Компании-производители могут не успеть промаркировать все лекарства к 1 июля из-за ограничений, наложенных в связи с распространением коронавируса, сообщает Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) на своем сайте.

По этому поводу ассоциация направила письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отсрочить срок перехода на маркировку лекарств.

В ассоциации сообщили, что большинство фармацевтических компаний заканчивают подготовку к обязательной маркировке лекарств. «Однако, многие текущие процессы по запуску проекта срываются из-за того, что в Россию не могут приехать специалисты компаний-поставщиков оборудования для осуществления пуско-наладочных работ из-за введения карантинных мер», — утверждают в ассоциации. Фармпроизводители отмечают также, что российские специалисты не могут выехать за границу для того, чтобы принять оборудование и пройти обучение работе на нем.

В ассоциации считают, что вводить обязательную маркировку всех лекарств с 1 июля рискованно, так как наладка оборудования приостановлена, а без нее возможны сбои в работе системы маркировки и обеспечении населения лекарствами. «Бесперебойное обеспечение населения лекарственными средствами должно быть не только гарантировано, но и обеспечено», — говорится в сообщении.