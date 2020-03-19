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Пандемия коронавируса ,  
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Фармкомпании попросили перенести маркировку лекарств из-за коронавируса

Из-за ограничений в связи с пандемией, зарубежные специалисты не успели настроить оборудование для подготовки к обязательной маркировке лекарств, утверждают в ассоциации фармпроизводителей
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Компании-производители могут не успеть промаркировать все лекарства к 1 июля из-за ограничений, наложенных в связи с распространением коронавируса, сообщает Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) на своем сайте.

По этому поводу ассоциация направила письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отсрочить срок перехода на маркировку лекарств.

В ассоциации сообщили, что большинство фармацевтических компаний заканчивают подготовку к обязательной маркировке лекарств. «Однако, многие текущие процессы по запуску проекта срываются из-за того, что в Россию не могут приехать специалисты компаний-поставщиков оборудования для осуществления пуско-наладочных работ из-за введения карантинных мер», — утверждают в ассоциации. Фармпроизводители отмечают также, что российские специалисты не могут выехать за границу для того, чтобы принять оборудование и пройти обучение работе на нем.

В ассоциации считают, что вводить обязательную маркировку всех лекарств с 1 июля рискованно, так как наладка оборудования приостановлена, а без нее возможны сбои в работе системы маркировки и обеспечении населения лекарствами. «Бесперебойное обеспечение населения лекарственными средствами должно быть не только гарантировано, но и обеспечено», — говорится в сообщении.

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В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) - операторе системы маркировки, РБК сказали, что не видят предпосылок для откладывания даты введения обязательной маркировки лекарств. «Более того, сейчас этот механизм контроля за оборотом препаратов особенно необходим для выполнения антикризисных поручения правительства в этой сфере, обеспечения доступности и точного учета лекарств и безопасности онлайн-торговли лекарствами», — сказали в пресс-службе центра.

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По информации ЦРПТ, большинство участников рынка подготовились к введению маркировки еще к началу 2020 года. Сейчас в системе мониторинга движения лекарственных препаратов зарегистрировано около 14 тыс. аптечных организаций и 600 производителей, что составляет более 93% всех российских фармацевтических компаний, сообщили в ЦРПТ. Так 19 марта входящая в ассоциацию компания «Гедеон Рихтер» отчиталась о досрочной готовности к маркировке.

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Регистрация аптек и медицинских организаций в системе мониторинга и отслеживания Честный ЗНАК началась 1 июля 2019 года. К 1 октября маркировка стала обязательной для лекарств из перечня высокозатратных нозологий, к 1 июля она будет обязательной для всех лекарств.

Маркировка должна позволить проследить каждую упаковку лекарства от момента ее производства или импорта в Россию до продажи конечному покупателю.

Авторы: Мария Лисицына, Елена Сухорукова
Теги: коронавирус, маркировка лекарств, маркировка
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