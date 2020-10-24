«Роскосмос» исключил влияние задержания директора на стройку космодрома

Задержание главы космического центра «Восточный» Романа Бобкова, которого подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, не повлияет на строительство космодрома. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

«Задержание директора филиала АО «ЦЭНКИ» космический центр «Восточный» Романа Бобкова никак не повлияет на график строительства космодрома. Стройка идет по графику», — уточнили в «Роскосмосе».

Накануне Благовещенский городской суд арестовал Бобкова на два месяца, до 22 декабря 2020 года. Суд посчитал, что подозреваемого опасно оставлять на свободе, так как он может попытаться скрыться от следствия. Мужчину подозревают в совершении преступлений по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285, ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 292 УК (Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, подстрекательство к служебному подлогу).

Источник «Коммерсанта» в Следственном комитете сообщал, что, по версии следствия, Бобков подговаривал главного инспектора 119-го отдела ГАСН Минобороны Дмитрия Фоминцева к махинациям при приемке водозаборных сооружений для космодрома Восточный и города Циолковский. Последнего обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.