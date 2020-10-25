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СК назвал заказным убийство бизнесмена Петрова

СК завел уголовное дело по статье об убийстве по найму. По данным ведомства, бизнесмена Александра Петрова застрелили на территории его дома в Выборге
Александр Петров (справа)
Александр Петров (справа) (Фото: vbglenobl.ru)

Убийство бывшего совладелеца ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания», муниципального депутата Александра Петрова было заказным, сообщил Следственный комитет.

«Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (п. «з» ч.2 ст105 УК)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, убийство произошло вечером 24 октября. Неизвестный выстрелил в Петрова на территории его дома под Выборгом в Ленинградской области.

Под Выборгом убили совладельца портового бизнеса и отца гонщика Петрова
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Александр Петров (справа)

61-летний Александр Петров — отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова и известный в Санкт-Петербурге и области бизнесмен. По данным СПАРК, ему принадлежит более 20 структур. Среди них — дорожно-строительная компания, управляющая компания, мусорные полигоны, риелторские фирмы, гостиничный комплекс, а также «Первый мурманский терминал» в порту Мурманска.

По информации портала 47News, Петров также заседал в местном заксобрании и руководил общественной спортивной организацией «Фаворит».

Автор
Виктория Полякова
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