Под Выборгом убили совладельца порта и отца гонщика Петрова

В коттеджном поселке под Выборгом обнаружен мертвым совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания» Александр Петров. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

47News сообщает, что Петров был убит в поселке Великое в своем доме. На теле было обнаружено огнестрельное ранение.

Александр Петров — отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова.

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