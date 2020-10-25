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СК возбудил уголовное дело после взрыва на танкере в Азовском море

Нефтяной танкер &laquo;Генерал Ази Асланов&raquo;
Нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» (Фото: Следственный комитет РФ)

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц).

Согласно следствию, при возвращении из нейтральных вод Черного моря на танкере произошло возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющийся жидкости «Нафта». В результате инцидента три члена экипажа оказались за бортом. Их местонахождение устанавливается.

«Следственно-оперативной группой Краснодарского следственного отдела на транспорте организован комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сообщили в СК. Расследование инцидента продолжается.

СМИ опубликовали запись переговоров экипажа взорвавшегося танкера
Общество
Фото:mnr.gov / Facebook

В настоящее время танкер отбуксировали на якорную стоянку в районе порта «Кавказ». Решение о дальнейшей транспортировке танкера будет принимать его владелец, турецкая компания Palmali Shipping Agency.

Взрыв на борту судна произошел накануне. В результате танкер получил серьезные повреждения палубы и пробоину выше ватерлинии, однако корабль остался на плаву. В момент происшествия на борту находились 13 членов экипажа.

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