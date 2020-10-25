СК возбудил уголовное дело после взрыва на танкере в Азовском море

Нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» (Фото: Следственный комитет РФ)

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц).

Согласно следствию, при возвращении из нейтральных вод Черного моря на танкере произошло возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющийся жидкости «Нафта». В результате инцидента три члена экипажа оказались за бортом. Их местонахождение устанавливается.

«Следственно-оперативной группой Краснодарского следственного отдела на транспорте организован комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сообщили в СК. Расследование инцидента продолжается.