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Санкции для Nord Stream 2, мнения о ковид-паспортах. Главные новости РБК

Зачем нужны «ковид-паспорта», в Германии создан фонд для обхода санкций против «Северного потока-2», Трамп попрощается с американцами, в России заработает система торговли квотами на выбросы парниковых газов — главные новости РБК

«Ковид-паспорта» для вакцинированных

В России вслед за Европой продолжается дискуссия о том, каков будет статус сертификата о вакцинации, который может получить каждый, прошедший прививку от коронавируса. Такие сертификаты в России начали выдавать с 2 января, их можно получить на сайте госуслуг.

  • В некоторых регионах уже заявили о планах предоставить определенные преимущества тем, кто прошел вакцинацию. Например, на Сахалине власти будут выдавать получившим вакцину специальный QR-код. Ранее губернатор региона Валерий Лимаренко говорил об идее ввести бейджи для вакцинированных, которые позволят обладателям ходить без маски. В Башкирии «антиковидные паспорта» будут выдавать всем, у кого есть антитела (получившим вакцину или переболевшим). Они смогут получить преимущества при посещении кафе.
  • В Кремле пока не пришли к единому мнению о том, нужно ли увязывать выдачу сертификата о вакцинации с возможностью выезда за границу, сообщил Дмитрий Песков. Подобную идею обсуждают в Евросоюзе.
  • В поддержку идеи о «ковид-паспортах» выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. «Дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация может быть использована. В том, что эта информация необходима для врачей, медиков, санэпидслужбы и всего остального, для принятия управленческих и организационных решений, не просто нет никаких сомнений», — заявил он.

Фонд для «Северного потока-2», санкции против «Фортуны»

В Германии создан экологический фонд, задача которого — помочь европейским компаниям обойти возможные санкции США из-за проекта «Северный поток-2». Новость об этом появилась в тот же день, когда США расширили санкции против газопровода и несколько участников проекта отказались от дальнейших работ.

  • Фонд создан в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания по инициативе местных властей. Немецкие СМИ писали о подготовке такой схемы еще в начале декабря. Ее суть такова: фонд будет заниматься проблемами экологии. «Северный поток-2» войдет в сферу его работы как «важнейший элемент для защиты окружающей среды в Мекленбурге — Передней Померании». Он создаст коммерческое предприятие, которое примет участие в строительстве трубопровода. С юридической точки зрения немецкие компании, участвующие в проекте, будут предоставлять услуги этому фонду, а уже он — российской стороне. Таким образом, ни одна немецкая компания не будет взаимодействовать с «Северным потоком-2» напрямую и на них не будут распространяться санкции.
  • Фонд появился вовремя: Минфин США 19 января объявил о новых санкциях по закону CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). Под ограничения попало судно-трубоукладчик «Фортуна», занятое в строительстве «Северного потока-2».
  • «Газпром» в проспекте эмиссии еврооблигаций компаний предупредил, что из-за санкционного давления есть риск приостановки или завершения проекта, хотя оператор строительства Nord Stram 2 AG и заявляет, что готов его довести до конца.

Прощание Трампа

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Перед уходом с поста президента Дональд Трамп выступит с прощальным видеообращением, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

  • В последние дни в должности главы государства Трамп не остается без дела. CNN описывает его график: несмотря на скорый уход в отставку, Трамп заслушивает доклады спецслужб о предстоящей инаугурации Джо Байдена, посещает брифинги Совета национальной безопасности по политическим вопросам и встречается с сотрудниками администрации, уходящими со своих постов.
  • Прощальное видеообращение уже опубликовала пока еще первая леди США Мелания Трамп. В своем послании она попросила американцев отказаться от насилия. «Насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано», — сказала она.
  • 19 января — последний день Трампа в должности. 20 января он должен передать Белый дом Джозефу Байдену.

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В России начнут торговать квотами на парниковые выбросы

В Сахалинской области по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко будет проведен эксперимент по торговле углеродными единицами (выбросами парниковых газов). При удачных результатах эксперимента его планируется распространить и на другие территории.

  • Сейчас подобная система действует в Европе. Европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов является крупнейшей в мире. По данным на декабрь 2020 года, ее объем оценивался более чем в €51,4 млрд в год, что примерно на треть превышает уровень на тот же момент 2019 года.
Автор
Георгий Тадтаев
главные новости Северный поток 2 санкции коронавирус COVID-19 климат
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