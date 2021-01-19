Санкции для Nord Stream 2, мнения о ковид-паспортах. Главные новости РБК

Зачем нужны «ковид-паспорта», в Германии создан фонд для обхода санкций против «Северного потока-2», Трамп попрощается с американцами, в России заработает система торговли квотами на выбросы парниковых газов — главные новости РБК

«Ковид-паспорта» для вакцинированных

В России вслед за Европой продолжается дискуссия о том, каков будет статус сертификата о вакцинации, который может получить каждый, прошедший прививку от коронавируса. Такие сертификаты в России начали выдавать с 2 января, их можно получить на сайте госуслуг.

В некоторых регионах уже заявили о планах предоставить определенные преимущества тем, кто прошел вакцинацию. Например, на Сахалине власти будут выдавать получившим вакцину специальный QR-код. Ранее губернатор региона Валерий Лимаренко говорил об идее ввести бейджи для вакцинированных, которые позволят обладателям ходить без маски. В Башкирии «антиковидные паспорта» будут выдавать всем, у кого есть антитела (получившим вакцину или переболевшим). Они смогут получить преимущества при посещении кафе.

В Кремле пока не пришли к единому мнению о том, нужно ли увязывать выдачу сертификата о вакцинации с возможностью выезда за границу, сообщил Дмитрий Песков. Подобную идею обсуждают в Евросоюзе.

В поддержку идеи о «ковид-паспортах» выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. «Дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация может быть использована. В том, что эта информация необходима для врачей, медиков, санэпидслужбы и всего остального, для принятия управленческих и организационных решений, не просто нет никаких сомнений», — заявил он.

Фонд для «Северного потока-2», санкции против «Фортуны»

В Германии создан экологический фонд, задача которого — помочь европейским компаниям обойти возможные санкции США из-за проекта «Северный поток-2». Новость об этом появилась в тот же день, когда США расширили санкции против газопровода и несколько участников проекта отказались от дальнейших работ.