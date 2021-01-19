В Госдуме выступили за введение COVID-паспортов

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Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает, что в России нужно ввести COVID-паспорта. Об этом, как передает «Интерфакс», он заявил на заседании комитета.

«Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов, и дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация может быть использована. В том, что эта информация необходима для врачей, медиков, санэпидслужбы и всего остального, для принятия управленческих и организационных решений, не просто нет никаких сомнений, это 100% так», — сказал депутат.

Он пояснил, что возможность анализировать и обрабатывать собранную в результате вакцинации информацию, в том числе с привлечением возможностей искусственного интеллекта, открывает «невероятные возможности».

«Это все здорово, это совсем новый мир. Но каждый раз нужно понимать, как мы этим управляем», — сказал Морозов и добавил, что особое внимание в данном случае нужно уделить защите персональных данных и информационных систем, как это было сделано в случае с законом о телемедицине.

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