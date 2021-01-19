США наложили санкции на баржу «Фортуна» и супертанкер «Максим Горький»

Баржа «Фортуна» (Фото: Jens Büttner / dpa / picture-alliance / ТАСС)

Минфин США внес в санкционный лист по законопроекту CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций») судно «Фортуна». Это баржа-трубоукладчик, которая занимается достройкой газопровода «Северный поток — 2».

В санкционном списке также оказалась компания «Рустанкер» — микропредприятие в Новороссийске, которое как указано в международной базе морских судов Equasis, владеет танкерами «Нострас» и «Сиерра», которые, предположительно, осуществляли операции с венесуэльской нефтью.



Также ограничения наложены на супертанкер «Максим Горький» дедвейтом 320,8 тыс. т, переименован из Ayacucho. В сентябре РБК писал, что принадлежащий Венесуэле крупнейший нефтяной танкер перешел под российский флаг. Собственником судна является Национальный институт водного хозяйства (INEA) Венесуэлы (государственное морское агентство), а управляющей компанией — российско-венесуэльское ООО «Трансокеания», зарегистрированное в Москве в начале 2020 года.

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