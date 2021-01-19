Болтон оценил шансы Трампа стать худшим президентом в истории США

По мнению экс-советника по нацбезопасности, Трамп заслужил такое звание после штурма Капитолия 6 января. В 2018 году Хьюстонский университет также называл Трампа худшим президентом

Джон Болтон (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Дональд Трамп может войти в историю как худший американский президент. Такое мнение высказал его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон в интервью немецкому изданию T-online.

«Думаю, Трамп обязательно войдет в историю как худший президент США. До сих пор Джеймс Бьюкенен считался худшим, из-за раскола США в 1860 году перед гражданской войной. Но Трамп поборется за это звание», — сказал Болтон.

Экс-советник заявил, что звание худшего в истории Америки президента Трамп может получить после событий 6 января, когда его сторонники после митинга в Вашингтоне ворвались в здание Капитолия, где заседают конгрессмены США.

«То, что произошло во время штурма Капитолия 6 января, было поистине преступлением, достойным импичмента. Когда президент подстрекал толпу против правительства, стало ужасным и очень печальным днем для Америки», — отметил Болтон.