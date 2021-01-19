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Болтон оценил шансы Трампа стать худшим президентом в истории США

По мнению экс-советника по нацбезопасности, Трамп заслужил такое звание после штурма Капитолия 6 января. В 2018 году Хьюстонский университет также называл Трампа худшим президентом
Джон Болтон
Джон Болтон (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Дональд Трамп может войти в историю как худший американский президент. Такое мнение высказал его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон в интервью немецкому изданию T-online.

«Думаю, Трамп обязательно войдет в историю как худший президент США. До сих пор Джеймс Бьюкенен считался худшим, из-за раскола США в 1860 году перед гражданской войной. Но Трамп поборется за это звание», — сказал Болтон.

Экс-советник заявил, что звание худшего в истории Америки президента Трамп может получить после событий 6 января, когда его сторонники после митинга в Вашингтоне ворвались в здание Капитолия, где заседают конгрессмены США.

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Джон Болтон

«То, что произошло во время штурма Капитолия 6 января, было поистине преступлением, достойным импичмента. Когда президент подстрекал толпу против правительства, стало ужасным и очень печальным днем для Америки», — отметил Болтон.

Он подчеркнул, что события 6 января предстоит тщательно расследовать, поскольку неизвестна до конца роль Трампа в них. При этом Болтон высказался против импичмента президента. «Худшим наказанием для Трампа было бы просто игнорирование его в будущем. Импичмент же ставит перед собой противоположные цели», — сказал Болтон.

15-го президента США Джеймса Бьюкенена (руководил страной с 1857 по 1861 год) критиковали за бездействие перед войной Севера и Юга и пассивность при выходе южных штатов из состава США. Он встал на сторону рабовладельческих штатов и стремился прекратить агитацию против них.

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В 2018 году Хьюстонский университет составил рейтинг президентов США, в котором Трамп занял 44-ю строчку, а Бьюкенен разместился на 43-й. Трамп набрал только 12 баллов из 100 возможных. Лидерами рейтинга стали Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Предшественник Трампа Барак Обама занял восьмое место.

10 января актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценнеггер опубликовал видеообращение к американцам в связи с нападением на Капитолий. В нем он заявил, что Трамп «уйдет как худший президент за всю историю», и сравнил события 6 января в Вашингтоне с «ночью разбитых витрин» — волной погромов против евреев в 1938 году, которую устроили нацисты.

Автор
Михаил Котляр
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