Болтон оценил шансы Трампа стать худшим президентом в истории США
Дональд Трамп может войти в историю как худший американский президент. Такое мнение высказал его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон в интервью немецкому изданию T-online.
«Думаю, Трамп обязательно войдет в историю как худший президент США. До сих пор Джеймс Бьюкенен считался худшим, из-за раскола США в 1860 году перед гражданской войной. Но Трамп поборется за это звание», — сказал Болтон.
Экс-советник заявил, что звание худшего в истории Америки президента Трамп может получить после событий 6 января, когда его сторонники после митинга в Вашингтоне ворвались в здание Капитолия, где заседают конгрессмены США.
«То, что произошло во время штурма Капитолия 6 января, было поистине преступлением, достойным импичмента. Когда президент подстрекал толпу против правительства, стало ужасным и очень печальным днем для Америки», — отметил Болтон.