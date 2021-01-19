СМИ узнали о записанном Трампом прощальном видеообращении

Дональд Трамп (Фото: Tia Dufour / The White House / Getty Images)

Перед уходом с поста президента Дональд Трамп выступит с прощальным видеообращением. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Один из собеседников телеканала рассказал, что обращение уже записано. Однако дату его выхода в эфир и содержание он не уточнил.

Отмечается, что последние дни в должности главы государства Трамп слушал доклады спецслужб о предстоящей инаугурации Джо Байдена, посещал брифинги Совета национальной безопасности по политическим вопросам и встречался с сотрудниками администрации, уходящими со своих постов.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. После беспорядков в Вашингтоне, за которыми последовал штурм Капитолия сторонниками Трампа, власти усилили меры безопасности на предстоящей церемонии. Для этого Пентагон предоставил Вашингтону около 25 тыс. военных. Сенаторам сообщили об угрозе штурма Капитолия. На фоне информации о готовящихся протестах Трамп призвал не допускать насилия.