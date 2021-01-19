В Германии создали фонд для противодействия санкциям против Nord Stream 2
В Германии, в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, создан фонд, который сможет участвовать в достройке трубопровода «Северный поток-2». Об этом заявил министр энергетики земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель, передает Suddeitsche Zeitung.
Министерство юстиции признало правоспособность фонда, что, по словам министра, заложило основу для его дальнейшей работы.
О планах по созданию подобного фонда стало известно в начале декабря. Газета Bild писала, что Фонд против изменения климата, созданный региональными властями, будет заниматься проблемами экологии. «Северный поток-2» войдет в сферу его работы как «важнейший элемент для защиты окружающей среды в Мекленбурге — Передней Померании», после чего фонд «приложит все усилия, чтобы способствовать завершению проекта», сообщало издание. Для этого ему нужно будет создать коммерческое предприятие, которое примет участие в строительстве трубопровода. С юридической точки зрения немецкие компании, участвующие в проекте, будут предоставлять услуги этому фонду, а уже он — российской стороне. Таким образом, ни одна немецкая компания не будет взаимодействовать с «Северным потоком-2» напрямую и на них не будут распространяться санкции, поясняла Bild.
В начале января за создание экологического фонда проголосовал парламент федеральной земли. Премьер-министр региона Мануэла Швезиг во время заседания парламента заявила, что фонд должен будет в первую очередь продвигать проекты, способствующие защите окружающей среды и климата, но при этом отметила, что власти по-прежнему считают строительство газопровода «Северный поток-2» целесообразным и важным для энергоснабжения не только Германии, но и всей Европы.