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В Германии создали фонд для противодействия санкциям против Nord Stream 2

В Германии начал работу созданный по инициативе властей фонд, который может помочь участникам проекта СП-2 обойти санкции США. В Nord Stream 2 AG, говоря о рисках санкций, отметили, что защищать компании от них должны власти ЕС
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Фото: Alex Kraus / Bloomberg
Фото: Alex Kraus / Bloomberg

В Германии, в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, создан фонд, который сможет участвовать в достройке трубопровода «Северный поток-2». Об этом заявил министр энергетики земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель, передает Suddeitsche Zeitung.

Министерство юстиции признало правоспособность фонда, что, по словам министра, заложило основу для его дальнейшей работы.

О планах по созданию подобного фонда стало известно в начале декабря. Газета Bild писала, что Фонд против изменения климата, созданный региональными властями, будет заниматься проблемами экологии. «Северный поток-2» войдет в сферу его работы как «важнейший элемент для защиты окружающей среды в Мекленбурге — Передней Померании», после чего фонд «приложит все усилия, чтобы способствовать завершению проекта», сообщало издание. Для этого ему нужно будет создать коммерческое предприятие, которое примет участие в строительстве трубопровода. С юридической точки зрения немецкие компании, участвующие в проекте, будут предоставлять услуги этому фонду, а уже он — российской стороне. Таким образом, ни одна немецкая компания не будет взаимодействовать с «Северным потоком-2» напрямую и на них не будут распространяться санкции, поясняла Bild.

В начале января за создание экологического фонда проголосовал парламент федеральной земли. Премьер-министр региона Мануэла Швезиг во время заседания парламента заявила, что фонд должен будет в первую очередь продвигать проекты, способствующие защите окружающей среды и климата, но при этом отметила, что власти по-прежнему считают строительство газопровода «Северный поток-2» целесообразным и важным для энергоснабжения не только Германии, но и всей Европы.

СМИ узнали о санкциях США против строящего «Северный поток-2» судна
Политика
Трубоукладочная баржа &laquo;Фортуна&raquo;

Сегодня агентство Reuters со ссылкой на проспект эмиссии еврооблигаций «Газпрома» сообщило, что российская компания в нем предупредила потенциальных инвесторов о риске приостановки или прекращения проекта «Северный поток -2» в связи с санкционным давлением. В Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода «Северный поток-2») сообщили РБК, что им известно о подобных сообщениях.

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«Нам известно о сообщениях СМИ по поводу санкционных действий, предпринимаемых США против компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2». Мы не комментируем потенциальные последствия подобных действий. Европейские правительства и Еврокомиссия выразили однозначное несогласие с применением США односторонних санкций против компаний, законно осуществляющих свою деятельность в ЕС, как с практикой, противоречащей международному праву и нарушающей энергетический суверенитет EC», — говорится в сообщении компании.

В «Газпроме» также отметили, что «защищать европейские компании от незаконных экстратерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия».

Авторы
Георгий Тадтаев, Тимофей Дзядко
Северный поток-2 санкции Германия
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