В Кремле не связали возможность выезда из России с «ковидным паспортом»

Дмитрий Песков пояснил, что в Кремле не сложилось мнения по поводу введения «ковидных паспортов», о необходимости которых заявляют власти других стран

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Кремле не увязывают вопросы наличия у гражданина «ковидного паспорта» — cертификата, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, и возможности его выезда за границу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Идея такая, чтобы страны гипотетически могли договориться о том, что люди, имеющие некие паспорта, могли бы более свободно передвигаться. Мы пока далеки от единой точки зрения на этот счет, пока каких-либо единых подходов или единого мнения на этот счет нет», — отметил Песков.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил ввести признаваемый всеми странами ЕС сертификат о вакцинации от COVID-19, назвав введение такого документа до начала лета крайне важным для стран, экономика которых зависит от туризма. Отвечая на обращение Мицотакиса, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала введение единого для ЕС сертификата о вакцинации медицинской необходимостью.

19 января испанская газета La Vanguardia сообщила, что Мадрид поддержал предложение Афин ввести «ковидные паспорта», однако другие страны ЕС пока не поддерживает эту идею.

«Мы приветствовали бы введение европейского сертификата вакцинации», — заявил La Vanguardia государственный секретарь по делам Испании Мануэль Муньис, отметив, что экономика страны сильно зависит от возможности восстановления туристической отрасли.