Требование ЕСПЧ по Навальному, «условка» для Ишаева. Главные новости РБК

О чем Путин говорил с лидерами думских фракций, первому осужденному полпреду президента назначили условный срок, ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального, послабления для туроператоров — главные новости в обзоре РБК

Путин — о продуктовых карточках для бедных и желании перемен у россиян

Владимир Путин провел традиционную встречу с лидерами парламентских фракций. Среди тем, которые прозвучали в открытой части беседы, были подготовка к выборам в Госдуму, необходимость социальной поддержки россиян и падение Константинополя.

Президент обратил внимание лидеров фракций на близость выборов в Госдуму (они пройдут осенью этого года). «Близость избирательной кампании повышает градус дискуссии и межпартийную конкуренцию. Но основная цель — качественно улучшить жизнь людей, вывести ее на более высокий уровень», — заявил он. При этом Путин подчеркнул, что россияне «не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен».

Путин отметил, что Россия не допустит вмешательства в выборы. Он также раскритиковал США и европейские страны, обвинив их в ограничении свободы слова: «Что касается свободы слова, то здесь для нас ясно все. Двойные стандарты настолько ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений не осталось. Посмотрите, что на Украине — три ведущих телеканала прихлопнули, и все. И все молчат!»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил отказаться от приватизации унитарных предприятий. В ответ на это Путин пообещал не допустить «приватизации как в 90-х». Еще одна тема — адресная помощь для бедных россиян. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил рассмотреть введение продуктовых сертификатов для малоимущих, Путин согласился, что это возможно.

Во время разговора затрагивались и довольно экзотичные темы — например, с Жириновским Путин поспорил о причинах падения Константинополя. Лидер ЛДПР, говоря о вмешательстве из-за рубежа в российскую политику, напомнил о падении столицы Византии под напором «орды с востока», в ответ на что Путин начал говорить о роли «крестоносцев с Запада».

Бывший полпред президента получил условный срок

Суд приговорил бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева к пяти годам условно по делу о растрате 7,5 млн руб., принадлежавших «Роснефти». Прокуратура настаивала на наказании в виде семи лет колонии.