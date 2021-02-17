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Требование ЕСПЧ по Навальному, «условка» для Ишаева. Главные новости РБК

О чем Путин говорил с лидерами думских фракций, первому осужденному полпреду президента назначили условный срок, ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального, послабления для туроператоров — главные новости в обзоре РБК

Путин — о продуктовых карточках для бедных и желании перемен у россиян

Владимир Путин провел традиционную встречу с лидерами парламентских фракций. Среди тем, которые прозвучали в открытой части беседы, были подготовка к выборам в Госдуму, необходимость социальной поддержки россиян и падение Константинополя.

  • Президент обратил внимание лидеров фракций на близость выборов в Госдуму (они пройдут осенью этого года). «Близость избирательной кампании повышает градус дискуссии и межпартийную конкуренцию. Но основная цель — качественно улучшить жизнь людей, вывести ее на более высокий уровень», — заявил он. При этом Путин подчеркнул, что россияне «не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен».
  • Путин отметил, что Россия не допустит вмешательства в выборы. Он также раскритиковал США и европейские страны, обвинив их в ограничении свободы слова: «Что касается свободы слова, то здесь для нас ясно все. Двойные стандарты настолько ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений не осталось. Посмотрите, что на Украине — три ведущих телеканала прихлопнули, и все. И все молчат!»
  • Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил отказаться от приватизации унитарных предприятий. В ответ на это Путин пообещал не допустить «приватизации как в 90-х». Еще одна тема — адресная помощь для бедных россиян. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил рассмотреть введение продуктовых сертификатов для малоимущих, Путин согласился, что это возможно.
  • Во время разговора затрагивались и довольно экзотичные темы — например, с Жириновским Путин поспорил о причинах падения Константинополя. Лидер ЛДПР, говоря о вмешательстве из-за рубежа в российскую политику, напомнил о падении столицы Византии под напором «орды с востока», в ответ на что Путин начал говорить о роли «крестоносцев с Запада».

Бывший полпред президента получил условный срок

Суд приговорил бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева к пяти годам условно по делу о растрате 7,5 млн руб., принадлежавших «Роснефти». Прокуратура настаивала на наказании в виде семи лет колонии.

  • Дело Ишаева стало первым в России уголовным делом, возбужденным против бывшего полномочного представителя президента. Чиновник возглавлял Хабаровский край в 1991–2009 годах, затем до августа 2013-го был полпредом, в 2012–2013 годах совмещая этот пост с должностью министра по развитию Дальнего Востока. В 2013 году президент освободил 65-летнего на тот момент Ишаева от всех постов. С 2013 по 2018 год Ишаев был советником главы «Роснефти» Игоря Сечина по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента. В 2019 году его задержали.
  • Следствие считает, что в 2014–2017 годах бывший губернатор, будучи в этот период вице-президентом «Роснефти», «злоупотребил доверием руководства нефтяной компании». Он добился того, что подконтрольная ему компания «Бейс» сдала представительству ПАО в Хабаровском крае помещение площадью более 280 кв. м по завышенной стоимости. Сам Ишаев называл сумму ущерба (5,7 млн руб.) смехотворной: «Для меня это полный абсурд. Сумма ущерба 5 млн за пять лет — это какая-то маленькая часть зарплаты. Я не понимаю, о чем здесь говорить».

Экс-губернатор и академик: что известно о Викторе Ишаеве
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ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального

Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти должны незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального. Российские власти уже заявили, что делать этого никто не будет.

  • Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда — о применении обеспечительных мер. Как говорят опрошенные РБК юристы, ЕСПЧ применяет правило 39 очень редко. В случае Навального его защита попросила Страсбург применить неотложные меры еще 20 января. Суд отправил запрос в российское правительство, 3 февраля оно ответило на вопросы суда, и лишь спустя две недели ЕСПЧ счел необходимым применение правила 39, согласившись с доводами заявителей об объективной угрозе, которую создает для Навального заключение.
  • Российский Минюст сразу заявил, что Навальный не будет освобожден. «Принятие решения на основании правила 39 регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за «красную линию». Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — заявили в ведомстве еще до публикации решения ЕСПЧ. Позднее глава Минюста Константин Чуйченко подтвердил позицию Москвы: он назвал требование ЕСПЧ «заведомо неисполнимым».
  • Тем временем процессы против Навального в России продолжаются. В субботу, 20 февраля, пройдет заседание Мосгорсуда, на котором будет рассматриваться апелляция на замену условного срока Навальному на реальный. Его проведут в выездном режиме — в Бабушкинском суде в 10:00. В 14:00 в том же суде состоится еще одно заседание — об обвинениях против Навального в клевете на ветерана.

Российским туроператорам снизят ежегодные отчисления до рубля

Чиновники решили продлить на 2021 год меры поддержки для пострадавшей от пандемии туротрасли. По предложению Ростуризма минимальные отчисления для операторов выездного туризма в резервный фонд для экстренной эвакуации туристов вместо 50 тыс. руб. составят символический 1 руб.

  • Кроме того, отчисления турфирм в фонд персональной ответственности туроператора предложено в этом году снизить с 1 до 0,25% от общей стоимости всех проданных в прошлом году туров за рубеж.
  • Такой механизм защиты туристов — отчисления сразу в два фонда, привязанные к числу клиентов за прошлый год и общей сумме проданных туров, — действует с 2017 года, после того как летом 2014-го разорились несколько крупных туроператоров и счет пострадавших клиентов шел на десятки тысяч человек.
  • Средства резервного фонда используются для экстренной эвакуации туристов. Из фонда персональной ответственности туроператора туристы получают компенсации в случае краха турфирмы.
    Ростуризм решил снизить ежегодные отчисления турфирм до ₽1
    Бизнес
    Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости
Автор
Георгий Тадтаев
главные новости Владимир Путин Виктор Ишаев выборы ЕСПЧ Алексей Навальный туризм
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