Путин поспорил с Жириновским о причинах падения Константинополя

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 73,77 (+0,48) Инвестиции, 12:59
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 89,08 (+0,14) Инвестиции, 12:59
Ростуризм решил снизить ежегодные отчисления турфирм до символического 1₽ Бизнес, 15:38 Парфюм, фарфор или модный аксессуар: 50 идей для подарков РБК и Крокус Сити Молл, 15:30 Как в «Транспортных инновациях Москвы» учат стратегическому мышлению Экономика инноваций, 15:30  Госдума увеличила штрафы за нарушения при предвыборной агитации Общество, 15:27 «Газпром» запустил интерактивную карту газификации населенных пунктов Общество, 15:27 Матвиенко назвала размер своей пенсии Политика, 15:18 На Украине продлили карантин на два с половиной месяца Общество, 15:17 В МХАТ имени Горького сменился исполнительный директор Общество, 15:17 Минобороны опровергло данные о минировании здания ведомства в Москве Общество, 15:16 Fast Company: пять нюансов, которые повысят эффективность совещаний Pro, 15:16 Путин поспорил с Жириновским о причинах падения Константинополя Политика, 15:09 Экс-губернатор и академик: что известно о Викторе Ишаеве Политика, 15:09  Десять крупнейших целевых капиталов России для развития культуры РБК и Фонд Потанина, 15:01 Суд приговорил бывшего полпреда президента Ишаева к пяти годам условно Политика, 14:57
Политика ,  
0 

Путин поспорил с Жириновским о причинах падения Константинополя

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Византийская империя изначально была ослаблена приходом крестоносцев с Запада, а уже потом Константинополь был захвачен османской армией. Об этом на встрече с руководителями думских фракций напомнил президент России Владимир Путин главе ЛДПР Владимиру Жириновскому.

В ходе своего выступления Жириновский затронул тему иностранного вмешательства. Он рассказал о том, как Русь в 988 году приняла византийское направление христианства. «Во-первых, церкви тогда были едины, мы не знали, что будет раскол. Во-вторых, православная часть христианского мира была самая богатая. <...> Но варвары пришли с Востока, все захватили, все рухнуло», — рассказал Жириновский.

Кроме того, Жириновский назвал Россию «сиротой в христианском мире». «Мы не католики и не протестанты», — отметил он. По его мнению, более выгодное положение у Польши, потому что она часть западно-христианского мира. А Россия для него остается чужой, указал лидер ЛДПР. По этой причине, по его словам, жители России для Запада остаются чужаками.

Путин счел лозунг «Россия для русских» вредным для страны
Политика
Владимир Путин

«Перед тем как варвары с Востока пришли <...> сначала пришли крестоносцы с Запада и ослабили эту империю православную. А уже потом были нанесены последние удары, и она была захвачена», — напомнил Путин.

Крещение Руси произошло в 988 году при князе Владимире. Сам он принял христианство, заключил союз с Византийской империей и женился на сестре императора Анне. Раскол христианской церкви на римско-католическую и православную произошел в 1054 году.

Владимир Путин Владимир Жириновский история православие
Материалы по теме
Путин счел лозунг «Россия для русских» вредным для страны
Политика
Путин заявил об обязанности властей защитить выборы от вмешательства
Общество
Жириновский назвал способ для Трампа остаться у власти
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter