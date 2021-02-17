Путин поспорил с Жириновским о причинах падения Константинополя

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Византийская империя изначально была ослаблена приходом крестоносцев с Запада, а уже потом Константинополь был захвачен османской армией. Об этом на встрече с руководителями думских фракций напомнил президент России Владимир Путин главе ЛДПР Владимиру Жириновскому.

В ходе своего выступления Жириновский затронул тему иностранного вмешательства. Он рассказал о том, как Русь в 988 году приняла византийское направление христианства. «Во-первых, церкви тогда были едины, мы не знали, что будет раскол. Во-вторых, православная часть христианского мира была самая богатая. <...> Но варвары пришли с Востока, все захватили, все рухнуло», — рассказал Жириновский.

Кроме того, Жириновский назвал Россию «сиротой в христианском мире». «Мы не католики и не протестанты», — отметил он. По его мнению, более выгодное положение у Польши, потому что она часть западно-христианского мира. А Россия для него остается чужой, указал лидер ЛДПР. По этой причине, по его словам, жители России для Запада остаются чужаками.

«Перед тем как варвары с Востока пришли <...> сначала пришли крестоносцы с Запада и ослабили эту империю православную. А уже потом были нанесены последние удары, и она была захвачена», — напомнил Путин.