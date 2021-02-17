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Путин заявил о недопустимости приватизации по образцу 1990-х

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

На встрече с лидерами думских фракций президент Владимир Путин заявил, что считает неприемлемой «приватизацию ради самой приватизации». Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия-24».

Об угрозе новой приватизации заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

«Мы едины в том, что приватизация сама по себе ради приватизации, она, особенно так как это делалось в 1990-е годы, неприемлема. Она должна улучшать структуру экономики. Мы должны исходить из того, что любой шаг в этом направлении должен создавать нового, более эффективного собственника. Но в рамках определенной конъюнктуры, с тем чтобы за копейки не раздавать миллионы и миллиарды», — ответил ему президент

Материал дополняется.

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