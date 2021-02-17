Путин предложил подумать над сертификатами на продукты для бедных

По мнению президента, сейчас этот вопрос не так актуален, как в разгар пандемии, но «подумать над этим можно»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В вопросе введения продовольственных сертификатов для малоимущих в России есть как плюсы так и минусы, но подумать над этим можно, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами думских фракций, ее трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Так президент ответил на соответствующую инициативу главы ЛДПР Владимира Жириновского. «У нас есть люди малоимущие, магазинов много, товаров завались, но дороговато», — заявил Жириновский. В связи с этим он предложил создать отдел в магазине или отдельный магазин, где на сертификат малоимущие могли бы приобрести в месяц необходимый набор товаров, «пусть не самого высокого качества». «Это делает весь мир, самая богатая страна — Америка — 40 млн пользуются этими сертификатами», — сообщил Жириновский.

«Мы с вами уже обсуждали это, и в правительстве я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, и проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», — сказал в ответ президент.

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При этом глава государства отметил, что вопрос, возможно, сейчас не столь актуален, как в разгар эпидемии.