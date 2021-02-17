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Путин предложил подумать над сертификатами на продукты для бедных

По мнению президента, сейчас этот вопрос не так актуален, как в разгар пандемии, но «подумать над этим можно»
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В вопросе введения продовольственных сертификатов для малоимущих в России есть как плюсы так и минусы, но подумать над этим можно, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами думских фракций, ее трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Так президент ответил на соответствующую инициативу главы ЛДПР Владимира Жириновского. «У нас есть люди малоимущие, магазинов много, товаров завались, но дороговато», — заявил Жириновский. В связи с этим он предложил создать отдел в магазине или отдельный магазин, где на сертификат малоимущие могли бы приобрести в месяц необходимый набор товаров, «пусть не самого высокого качества». «Это делает весь мир, самая богатая страна — Америка — 40 млн пользуются этими сертификатами», — сообщил Жириновский.

«Мы с вами уже обсуждали это, и в правительстве я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, и проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», — сказал в ответ президент.

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При этом глава государства отметил, что вопрос, возможно, сейчас не столь актуален, как в разгар эпидемии.

В Госдуме предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченных
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Идея продуктовых карточек для малоимущих обсуждалась еще в 2015 году — тогда Минпромторг внес в правительство концепцию по внедрению продовольственных карточек. Инициатива предполагала, что на специальные банковские карты россиян будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на свежие продукты отечественного производства. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов говорил, что адресная помощь потребуется около 15–16 млн необеспеченных граждан. По его данным, такая программа обошлась бы властям в 240 млрд руб.

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В 2017 году Минпромторг оценил стоимость такой программы в 200–300 млрд руб. в год и дал согласие на ее реализацию, однако позже директор департамента бюджетной политики Минфина Светлана Гашкина заявила, что средства на реализацию этой идеи в проекте бюджета на 2018–2020 годы не предусмотрены.

В середине апреля 2020 года на фоне пандемии коронавируса руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга. «Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд их самих и детей, находящихся на их иждивении, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий», — говорилось в заявлении. Власти Москвы тогда не увидели причин для введения продовольственных карточек. В частности, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что пока эта мера не рассматривается и в ней нет необходимости.

В начале февраля Минпромторг вернулся к обсуждению бесплатных продуктов для малоимущих и предложил оказывать поддержку некоторым категориям россиян путем перечисления денежных средств, писала газета «Известия». По сведениям издания, Евтухов направил в правительство доклад на 39 листах, в котором предлагались меры по поддержке наиболее нуждающихся слоев населения. Речь, в частности, шла о беременных и кормящих женщинах, детях всех возрастов, а также о людях, которые находятся в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах). В пресс-службе Минпромторга подтвердили газете, что документ был направлен в аппарат правительства в декабре прошлого года, однако указали, что вопрос реализации таких мер в кабинете министров пока не обсуждают.

Автор
Анастасия Батманова
продовольственные карточки Владимир Путин
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