Мосгорсуд организует выездное заседание для апелляции Навального

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского суда)

Мосгорсуд проведет выездное заседание по апелляции на решение суда о замене для оппозиционера Алексея Навального условного наказания на реальное по делу «Ив Роше». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Таки образом, в Бабушкинском суде Москвы в 10:00 пройдет выездное заседание Мосгорсуда, а в 14:00 планируется продолжить слушания по уголовному делу против Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Изначально заседание, на котором будет рассматриваться апелляция, должно было состояться в Мосгорсуде. Однако накануне судья, который рассматривает дело Навального о клевете, перенес заседание на день апелляции оппозиционера.

Ранее, 2 февраля, суд изменил Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок и назначил ему 3,5 года колонии общего режима (с учетом срока под домашним арестом он проведет в колонии два года восемь месяцев). Суд счел законными требования ФСИН, утверждавшей, что он систематически нарушал условия отбывания наказания. После этого, 5 февраля, началось рассмотрение дела о клевете в отношении ветерана, которое возбудили против Навального из-за его постов в Twitter и Telegram, посвященных людям, которые снялись в ролике Russia Today в поддержку изменения Конституции.